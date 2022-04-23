31.00 / 31.98 33.57 / 34.88
Київ: +16
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Потрібна допомога: у МВС розповіли, чому швидко перемогти путіна не вдасться

17:34 23 квітня 2022
Літак

Для того, щоб перемогти агресора у війні, Україні дуже потрібна допомога від міжнародних країн-партнерів у вигляді протиповітряної оборони, ракет та протитанкових засобів. Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону заявила заступник міністра оборони України Ганна Маляр.

«Ми від самого початку говорили про те, що війна триватиме якийсь час, тобто це не буде швидка перемога. Тому що перед нами стоїть дуже велика мета — це наша державність. А великих цілей не досягається ні за три дні, ні за тиждень. Зараз наші переваги — це те, що наші Збройні сили — інтелектуальна армія. Але ми потребуємо військової допомоги у сенсі озброєння, насамперед важкого», — сказала вона.

Також Ганна Маляр зазначила, що незважаючи на інтелектуальну перевагу України над окупантами, нам дуже потрібне важке озброєння, яке допоможе як ефективно відбивати атаки противника, так і йти в контрнаступ.

Водночас чекати на військову допомогу найближчим часом, очевидно, не варто, констатувала заступник міністра оборони України, оскільки є певні процедури, а також потрібен час на навчання наших воїнів.

«Наприклад, якщо говорити про нові літаки, яких немає в Україні, потрібно кілька місяців для навчання наших пілотів. Усі процедури, пов'язані з новим озброєнням та технікою, вимагають певного часу, щоб ними ефективно користуватися. Але саме від допомоги озброєнням залежатиме час тривалості війни», — зазначила вона.

Як писали «ФАКТИ», днями партнери України у відповідь на заклики керівництва нашої держави надати ЗСУ зброю, ухвалили рішення про передачу деяких видів необхідного українському війську озброєння. Так, США та Канада поставлять важкі артилерійські знаряддя.

174

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

морква

Ефективний метод посіву моркви — ви будете у захваті

Ф&#39;юрі Уайт

Де дивитися онлайн Ф’юрі — Уайт: розклад трансляцій бою за титул чемпіона WBC

Літак

Потрібна допомога: у МВС розповіли, чому швидко перемогти путіна не вдасться

Зруйнований будинок

Статус переселенця зможуть отримати навіть ті, хто не виїжджав зі свого населеного пункту: що вигадали у Кабміні

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.