Потрібна допомога: у МВС розповіли, чому швидко перемогти путіна не вдасться

Для того, щоб перемогти агресора у війні, Україні дуже потрібна допомога від міжнародних країн-партнерів у вигляді протиповітряної оборони, ракет та протитанкових засобів. Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону заявила заступник міністра оборони України Ганна Маляр.

«Ми від самого початку говорили про те, що війна триватиме якийсь час, тобто це не буде швидка перемога. Тому що перед нами стоїть дуже велика мета — це наша державність. А великих цілей не досягається ні за три дні, ні за тиждень. Зараз наші переваги — це те, що наші Збройні сили — інтелектуальна армія. Але ми потребуємо військової допомоги у сенсі озброєння, насамперед важкого», — сказала вона.

Також Ганна Маляр зазначила, що незважаючи на інтелектуальну перевагу України над окупантами, нам дуже потрібне важке озброєння, яке допоможе як ефективно відбивати атаки противника, так і йти в контрнаступ.

Водночас чекати на військову допомогу найближчим часом, очевидно, не варто, констатувала заступник міністра оборони України, оскільки є певні процедури, а також потрібен час на навчання наших воїнів.

«Наприклад, якщо говорити про нові літаки, яких немає в Україні, потрібно кілька місяців для навчання наших пілотів. Усі процедури, пов'язані з новим озброєнням та технікою, вимагають певного часу, щоб ними ефективно користуватися. Але саме від допомоги озброєнням залежатиме час тривалості війни», — зазначила вона.

Як писали «ФАКТИ», днями партнери України у відповідь на заклики керівництва нашої держави надати ЗСУ зброю, ухвалили рішення про передачу деяких видів необхідного українському війську озброєння. Так, США та Канада поставлять важкі артилерійські знаряддя.

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