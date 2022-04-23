Щоб «воістину» у відповідь не прилетіло: окупанти готують цинічні «подарунки» українцям на Великдень

Рашисти готуються обстрілювати українських військових снарядами із написом «Христос Воскрес!». Це стало відомо з опублікованого СБУ перехоплення телефонної розмови російського танкіста із дружиною, підрозділ якого перебуває у Миколаївській області.

«Наші пацани Великдень хохлам готують. Танкісти на снарядах пишуть «Христос Воскрес!», — говорить оккупант, і тут же невесело додає: «Хоч би у відповідь не прилетіло «Воістину воскрес».

Причина «суму» стає зрозумілою, коли танкіст пояснює, що з 19 осіб у його взводі залишилося лише 7. Інших було вбито або ж вони дезертирували, а поповнення не передбачається.

«Тут нікого не додають. Навпаки — всі їдуть (повертаються в рф. — Авт.)! Кого нам додавати? — зізнався рашист.

Нагадаємо, ще на початку Страсного тижня рашисти попередили про обстріл храмів у ніч з 23 на 24 квітня, які нібито здійснюватимуть ЗСУ.

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