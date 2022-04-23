31.00 / 31.98 33.57 / 34.88
Київ: +16
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Хороші новини з передової: ЗСУ здійснили успішний контрнаступ на Харківщині

15:59 23 квітня 2022
Військова техніка

На Харківщині українські військові вибили окупантів із трьох населених пунктів. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у своєму обліковому записі в соцмережі.

«Маємо хороші новини з передової. Наші ВСУ здійснили успішний контрнаступ, вчора вранці розпочали наступальні операції на ворога. Протягом дня тривали запеклі бої. Наші підрозділи вибили російські війська з населених пунктів: Безруки, Слатине, Прудянка Дергачівського району та закріпилися», — заявив Синєгубов.

Водночас, за його словами, російські окупанти продовжували обстрілювати цивільну інфраструктуру Харкова та області.

«За добу окупанти завдали 56 ударів, як наслідок — 19 поранених, 2 особи загинули», — повідомив Синєгубов.

При цьому в цілому по області Ізюмський напрямок залишається стратегічною точкою. Українські захисники продовжують утримувати оборонні рубежі.

Як писали «ФАКТИ», за даними Генштабу в район міста Ізюм було перекинуто підрозділи 64-ї окремої мотострілецької бригади, яка брала участь у масових вбивствах, тортурах та насильстві цивільного населення у Бучі. Ці нелюди вже зазнали втрат.

Фото Генштабу ВСУ

728

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

морква

Ефективний метод посіву моркви — ви будете у захваті

Зруйнований будинок

Статус переселенця зможуть отримати навіть ті, хто не виїжджав зі свого населеного пункту: що вигадали у Кабміні

Ф&#39;юрі Уайт

Де дивитися онлайн Ф’юрі — Уайт: розклад трансляцій бою за титул чемпіона WBC

Військова техніка

Хороші новини з передової: ЗСУ здійснили успішний контрнаступ на Харківщині

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.