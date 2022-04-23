Хороші новини з передової: ЗСУ здійснили успішний контрнаступ на Харківщині

На Харківщині українські військові вибили окупантів із трьох населених пунктів. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у своєму обліковому записі в соцмережі.

«Маємо хороші новини з передової. Наші ВСУ здійснили успішний контрнаступ, вчора вранці розпочали наступальні операції на ворога. Протягом дня тривали запеклі бої. Наші підрозділи вибили російські війська з населених пунктів: Безруки, Слатине, Прудянка Дергачівського району та закріпилися», — заявив Синєгубов.

Водночас, за його словами, російські окупанти продовжували обстрілювати цивільну інфраструктуру Харкова та області.

«За добу окупанти завдали 56 ударів, як наслідок — 19 поранених, 2 особи загинули», — повідомив Синєгубов.

При цьому в цілому по області Ізюмський напрямок залишається стратегічною точкою. Українські захисники продовжують утримувати оборонні рубежі.

Як писали «ФАКТИ», за даними Генштабу в район міста Ізюм було перекинуто підрозділи 64-ї окремої мотострілецької бригади, яка брала участь у масових вбивствах, тортурах та насильстві цивільного населення у Бучі. Ці нелюди вже зазнали втрат.

Фото Генштабу ВСУ

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