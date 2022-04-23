Три Герої України відбили серйозну атаку ворога в одному з найзапекліших боїв на Київщині: як це було

8 березня відбувся один із найзапекліших боїв за Макарів на Київщині. Тоді першим назустріч рашистам вирушив танковий екіпаж 14-ої окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого. Командир Сергій Васіч і його побратими Віталій Пархомук та Олег Свинчук підбили головну машину окупантів, а інші два українських танки підтримали їх вогнем. Ворожі машини спалахнули від тих обстрілів ЗСУ. Піхота ворога злякалась та почала втікати. А наші танкісти вирушили на свою позицію.

Однак їх вирахували росіяни й залучили артилерію. Проте і тут українські танкісти почали давати гідну відсіч, вони змогли у тому бою знищити шість одиниць техніки окупанта та чисельну кількість живого складу. Ворога вдалось відкинути й таким чином наші бійці змогли закріпитись біля Макарова.

Екіпаж танку саме повернувся на місце, аби дозаправитись пальним і зарядити зброю. Й тут рашисти поцілили в танк керованою ракетою Т-64 БВ. Боєкомплект здетонував і башту зірвало. Віталій, Олег та Сергій загинули на місці… Посмертно вони були ушановані звання Герой України. Розповідаємо про кожного із цих славетних синів українського народу.

Віталій, Олег та Сергій загинули на місці

«Віталій міг взагалі не йти в армію»

38-річний Віталій Пархомук через проблеми зі здоров'ям міг би відсиджуватись вдома, але ще у 2014 році сам пішов до військкомату. Своїм рідним він так і не розповів жодного слова про війну, а загинув, захищаючи насамперед для них мирне небо.

«Так сталось, що коли Віталію було близько двох років, його батьки розійшлись. Тато забрав його до себе, невдовзі у хлопчика з'явилась мачуха Галина, в якої теж був хлопчик. У пари потім народилось ще двоє спільних діток — син та дочка, — каже колишня дружина Тетяна Пархомук. — Після школи Віталій вивчився на майстра-штукатура й постійно був на підробітках. В армії він не служив, адже мав на хребті велику родильну пляму, і будь-яке її пошкодження могло б призвести до каліцтва.

Ми побрались і стали батьками Софійки, якій невдовзі виповниться 14 років. Але сімейне життя не склалось. У 2014 році для всіх стало шоком, що Віталій пішов у військкомат добровольцем. Служив танкістом у складі 14-ої бригади. Після демобілізації повернувся у село й взявся добудувати дім, садити дерева, сіяти поле. Але у 2019 році Віталій знову підписав контракт із тією самою бригадою та продовжив службу на Донбасі…

7 березня ми ще говорили, чоловік повідомив, що все нормально, і вони під Києвом. Просив не переживати. А вже наступного дня не вийшов на зв'язок, ми запідозрили щось недобре… Невдовзі нам повідомили з військкомату, що Віталій загинув. Той танк досі стоїть там, а місцеві приносять туди квіти і, не стримуючи сліз, дякують нашим бійцям за порятунок".

«Сергій спілкувався російською мовою і щиро любив свою Україну»

Старший сержант Сергій Васіч народився 1971 року на Хмельниччині. Він з дитинства «подорожував» різними гарнізонами, любив військову техніку, адже ріс у родині військовослужбовців у Батумі.

«Разом з батьками постійно їздив по світу по військових гарнізонах, тому армія для нього була рідною домівкою. З дитинства любив військову техніку, особливо танки. Чому? Бо його тато був танкістом. Ще у 12 років він посадив сина за кермо ГАЗ-66, і той почав їздити по естакаді взад-вперед. Тому і в танку, як раніше згадував боєць, йому було легко і просто. Сергій багато читав про військову справу, освіту отримав технічну, — каже секретарка Грицівської громади на Хмельниччині Валентина Грабарчук. — Переїхавши до Грицева, працював оператором відділенні зв’язку, одружився і виховував двох доньок.

Сергій був сильною духом людиною і завжди товаришував з сильними людьми. Оскільки він виріс в сім’ї військових, спілкувався російською мовою, але щиро любив свою Україну та свій рідний Гриців.

У 2015 році чоловік був мобілізований до лав ЗСУ і проходив військову службу в зоні ООС. За роки служби мужньо обороняв нашу країну від російського агресора, знищуючи ворожу техніку та значну кількість живої сили ворога. Як старший наставник, своїми знаннями та досвідом ділився з молодим поповненням ЗСУ".

«Олег був найскромнішим хлопцем у класі»

Житель села Бережці на Волині 28-річний Олег Свинчук був наймолодшим у своїй багатодітній родині, не встиг одружитись, відчути радість батьківства.

«Родина у Олега багатодітна, крім нього, є ще дві сестри та двоє братів. Батьки колгоспники, все життя проробили коло землі. Він був найспокійнішим хлопцем в нашому класі, який складався з чотирьох дівчат та трьох хлопців, — ділиться класна керівничка Марія Козей. — Строкову службу хлопець пройшов у 2015−2015 роках. Працював за кордоном у Польщі, адже хотів допомагати не тільки собі, а й батькам. А потім раптово повернувся й заявив — хоче бути військовим.

Я навіть не знаю, що стало поштовхом для Олега йти до армії. Можливо, двоюрідний брат, який на той час працював у військкоматі. Минулого року він підписав контракт зі Збройними Силами України, пішов служити у нашу волинську 14-у бригаду, отримав спеціальність танкіста. У зону ООС він так і не встиг потрапити.

Зараз у селі тільки й мови про те, що як це ми не помічали стільки часу, що коло нас росте не найскромніший хлопець у класі, а справжній Герой! Він до останнього боровся і всього себе віддав за Україну. І саме такі молоді хлопці із таких невеличких сіл, простих родин, як наш Олег, рятують цю державу. Адже Бережці дуже близько до польського кордону, і я бачу, стільки виїхало людей з перших днів війни. Й бачила серед них здорових чоловіків призовного віку. Вони тікали. А такі, як наш Олежик, боронили. І я хочу, щоб вся наша країна і світ знали про нього".

Нагадаємо, через рашистську міну на Київщині загинув Народний Герой України, відомий науковець Андрій Кравченко. А у боях із російськими окупантами на Херсонщині загинув майстер спорту міжнародного класу, віцечемпіон Європи з кульової стрільби 36-річний Іван Бідняк.

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