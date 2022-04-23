На шиї був «путінський» нашийник: Віталій Кім розповів про «трофейного» пса нацгвардійців

Під час боїв за одне із сіл Миколаївської області бійці Нацвардії «відбили» симпатичного бельгійського пса, який раніше належав путінським росгвардійцям. Про це розповів у своєму акаунті голова Миколаївської ОДА Віталій Кім.

Коли ЗСУ завдали удару по окупантам, ті швидко розбіглися, а господар Макса був убитий уламком.

Українські бійці вирішили пошкодувати вівчарку, що залишилася без господаря, яка могла померти голодною смертю, або стати жертвою росіян.

На шиї у собаки був «військовий» нашийник, і він чудово виконував усі команди, хоч і не реагував на накази українською мовою.

На щастя, зараз етап «нерозуміння» пройдено, пес все більше стає «українським», і незабаром буде надійним помічником у пошуку боєприпасів та виявленні агентів ворога.

Як писали «ФАКТИ», український дворічний песик Джек Рассел Патрон став справжнім талісманом чернігівських рятувальників, оскільки з початку війни допоміг знешкодити близько 90 вибухонебезпечних предметів, зберігши життя сотням людей, у тому числі й самим саперам.

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