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ФІГУРКА ДНЯ.
«Порцелянові» історії.
23 квітня 2022

11:56 23 квітня 2022
СУПЕРЕЧКА ДОН КІХОТА І САНЧО
Інф. «ФАКТІВ»
СУПЕРЕЧКА ДОН КІХОТА І САНЧО Країна: Іспанія
Мануфактура: Lladro
Рік створення: 1978
Скульптор: Сальвадор Furió
Висота: 39 cm

Це тільки на перший погляд може здаватися, що не так важливо чітко формулювати собі саму мету, досягнення якої прагнеш. Ну, яка різниця, як формулювати ціль, вважає багато хто, якщо дорога якось і кудись все одно виведе? І при цьому люди навіть не замислюються над тим, що через таку постановку питання на вирішення важливих проблем часом може піти набагато більше часу, сил і нервів, ніж якщо все робити продумано і правильно.

Конфуцій свого часу говорив, що не має значення, з якою швидкістю ти рухаєшся до своєї мети, головне — не зупинятися. І він, звичайно, частково мав рацію. Проте лише частково. Адже чим коротший шлях, тим ближча мета. Втім, сьогоднішня простенька східна притча може послужити ненабридливим підтвердженням цього.

Якось уранці Ходжа Насреддін працював у саду. До нього підійшов юнак і спитав:

— Шановний, чи не могли б ви підказати, де знаходиться будинок мулли Насреддіна?

— Он той, ліворуч, — сказав мулла і продовжив займатися своєю справою.

Через якийсь час юнак повернувся і здивовано вигукнув:

— Виявляється, ви і є мулла Насреддін!

— Це так.

— Але чому ж ви мені не сказали про це, коли я вас питав?

— Так ти ж шукав мій дім, а не мене, — відповів мудрий Насреддін …

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, доброго дня. Як завжди, щиро ваш.

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