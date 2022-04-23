ФІГУРКА ДНЯ. «Порцелянові» історії. 23 квітня 2022
Мануфактура: Lladro
Рік створення: 1978
Скульптор: Сальвадор Furió
Висота: 39 cm
Це тільки на перший погляд може здаватися, що не так важливо чітко формулювати собі саму мету, досягнення якої прагнеш. Ну, яка різниця, як формулювати ціль, вважає багато хто, якщо дорога якось і кудись все одно виведе? І при цьому люди навіть не замислюються над тим, що через таку постановку питання на вирішення важливих проблем часом може піти набагато більше часу, сил і нервів, ніж якщо все робити продумано і правильно.
Конфуцій свого часу говорив, що не має значення, з якою швидкістю ти рухаєшся до своєї мети, головне — не зупинятися. І він, звичайно, частково мав рацію. Проте лише частково. Адже чим коротший шлях, тим ближча мета. Втім, сьогоднішня простенька східна притча може послужити ненабридливим підтвердженням цього.
Якось уранці Ходжа Насреддін працював у саду. До нього підійшов юнак і спитав:
— Шановний, чи не могли б ви підказати, де знаходиться будинок мулли Насреддіна?
— Он той, ліворуч, — сказав мулла і продовжив займатися своєю справою.
Через якийсь час юнак повернувся і здивовано вигукнув:
— Виявляється, ви і є мулла Насреддін!
— Це так.
— Але чому ж ви мені не сказали про це, коли я вас питав?
— Так ти ж шукав мій дім, а не мене, — відповів мудрий Насреддін …
Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, доброго дня. Як завжди, щиро ваш.27
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter