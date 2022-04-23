«Мінська — 3» не буде: у Зеленського пояснили, чим небезпечне тимчасове перемир'я з путіним

Якщо наша держава погодиться на укладання з росією чергової «мінської угоди», то через деякий час знову отримає війну.

Про це повідомив у ефірі телемарафону радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

«Для нас важливо юридично правильно вийти з війни і після цього не отримати „Мінськ-3“ або „Мінськ-4“. Якщо ми отримаємо тимчасове перемир'я, як „Мінськ-3“, наприклад, то ми отримаємо через деякий час знову війну», — заявив він.

Також Подоляк зазначив, що росія не продає сусідських відносин, мирного договору, вона «продає квиток на війну з усіма сусідами».

«Вона сьогодні з нами, завтра з Грузією, післязавтра з Молдовою. І вона воюватиме постійно з кимось. Тому ми хочемо отримати такий договір, щоб поряд з нами стояли країни, які будуть гарантами того, що наступного разу, коли у рф виникне питання „які ми великі“ — а у них з цього приводу комплекс неповноцінності („велика нація“ і т.д.) — не виникало питання про початок війни. Ми хочемо договір про гарантії безпеки», — підкреслив Подоляк.

Також він підкреслив, що поки що російська сторона не передавала Україні жодного нового документа, який стосувався б майбутньої мирної угоди між країнами — а лише пропозиції до формульного документа, який підготувала українська делегація.

За його словами, на сьогодні є один такий документ — Стамбульське комюніке, яке було передано російській стороні.

«Після цього росія взяла певний час на вивчення пропозицій України та подачу своїх зустрічних пропозицій. Так от, ці зауваження робляться постійно. Жодного нового документа, тим більше документа авторства російської федерації, немає і бути не може», — зазначив Подоляк.

Він також наголосив, що заява прес-секретаря президента Росії Дмитра Пєскова розрахована на спекулятивний ефект.

«Якби ми якусь дали вам нову формулу, будь ласка, її вивчайте. Ні, подають тільки зустрічні пропозиції, що стосуються Стамбульського комюніке», — додав він.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що керівництво нашої країни не отримувало від Росії проекту документа про мирне врегулювання.

Фото Twitter Михайла Подоляка

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