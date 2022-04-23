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Майже 900 танків і понад 2 тисячі броньовиків: у Генштабі назвали втрати російського ворога з початку війни

11:29 23 квітня 2022
Майже 900 танків і понад 2 тисячі броньовиків: у Генштабі назвали втрати російського ворога з початку війни

Поки ВСУ готуються до отримання додаткового озброєння від союзників, армія путіна продовжує зазнавати ураження в живій силі та військовій техніці — причому без жодних надій на її відновлення.

Так, з початку війни українські воїни знищили вже 21600 загарбників, які більше ніколи не повернуться додому до своїх матерів.

Про це йдеться у повідомленні Генерального Штабу .

Крім того, згоріли 854 танки, 2205 бойових броньованих машин і 1543 одиниці бойової автомобільної техніки.

На додачу знищено 403 артилерійські системи, 143 РСЗВ та 69 засоби ППО.

Також назавжди «приземлилися» 177 грізних бойових літаків, 154 вертольоти та 182 БПЛА оперативно-технічного рівня, а на морі знищено 8 кораблів.

Стали «здобутком» українських військових та 76 цистерн з ПММ, 27 засобів спецтехніки та чотири пускові установки ОТРК/ТРК.

Інфографіка Генштабу ЗСУ

Нагадаємо, лише на Донбасі українські воїни минулої доби, 22 квітня, відбили 8 атак ворога, знищивши 9 танків, 18 одиниць броньованої та 13 одиниць автомобільної техніки, паливозаправник та три артилерійські системи.

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