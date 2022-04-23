Передали «привіт» військам путіна: український спецназ показав, як «розмовляє» з рашистами

Незважаючи на переважання у ворога техніки та живої сили, українські воїни не мають наміру поступатися російським загарбникам, і завзято чинять їм опір.

Про те, як зазвичай відбувається «спілкування» з окупантами, показали у Командуванні Сил спеціальних операцій ЗСУ.

«Привіт» від операторів ССО України може бути різним!" — підписано відео, на якому українські бійці «без зайвих сантиментів» відправляють ворогові смертельний боєзаряд.

Дія відбувається за принципом: «Вставив міну — зробив постріл, ворогові все буде зрозуміло без слів!»

А чим закінчуються подібні «хвилини спілкування» з росіянами, показав у своєму акаунті радник голови МВС Антон Геращенко.

"93-та окрема механізована бригада підбила ще три танки", - підписав він відео.

А згодом від вогню українських воїнів згоріла ціла колона росіян.

Тому, схоже, кожен «привіт» ЗСУ російським загарбникам стає смертельним вироком для їхніх військ.

Як писали «ФАКТИ» з посиланням на Генштаб України, розпочалася вже п'ятдесят дев'ята доба героїчного протистояння України російському військовому вторгненню. Наші військові мужньо протистоять ворогові, який проводить наступальні дії у Східній операційній зоні з метою розгрому угруповання Об'єднаних сил, встановлення повного контролю над територією Донецької та Луганської областей та забезпечення сухопутного шляху між вказаними територіями та окупованим Кримом.

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