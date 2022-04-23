«Хочемо побачити сонце»: полк «Азов» показав, як живуть діти у бункерах Маріуполя
Через блокаду Маріуполя військами нелюда-путіна багато жителів міста змушені жити у підвалах-притулках, щоб не бути викраденими в росію чи розстріляними окупантами.
Про те, як мешкають маріупольці, показали на відео бійці полку «Азов».
У ролику матері маленьких дітей передали послання про те, що вони дуже потребують допомоги.
«Моїй дитині потрібно знаходитися на мирних територіях, усім дітям, нас тут багато. Ми потребуємо евакуації з комбінату „Азовсталя“ і, бажано, просимо, благаємо про гарантії безпеки для наших дітей. У нас тут знаходяться понад 15 дітей різного віку, від немовлят до 14-річних. Кожна людина переживає за життя та здоров'я своїх дітей у першу чергу, своїх батьків, які тут знаходяться, потребують медичного лікування, медичного забезпечення, і які вже втрачають життєві сили для того, щоб вибратися звідси. Ми просимо про гарантії безпеки наших сімей для того, щоб ми могли вільно вийти і щоб була тиша. Наші діти, які знаходяться тут, ні дня не буває так тихо, щоб не стріляли і вони не боялися навіть просто, вибачте, сходити в туалет», — сказала мати, яка перебуває зі своєю дитиною у бункері.
Читайте також: Спецоперація у Маріуполі: із обложеного морпорту вдалося вивести сотні прикордонників та нацгвардійців
Звичайно, бійці «Азова» намагаються допомагати цивільним, приносячи їм їжу та солодощі. Але при цьому українські воїни, звісно, не можуть гарантувати їм повну безпеку через підлі дії рашистів.
Як відомо, зараз у зруйнованому російськими окупантами Маріуполі перебуває близько 120 тисяч мирного населення. Окупанти видають псевдоперепустки і не випускають людей із міста, зокрема, і не дозволяють евакуюватися гуманітарним коридором. На думку української влади, ситуація в блокованому військами РФ Маріуполі є, ймовірно, найстрашнішою катастрофою століття, оскільки місто постійно зазнає атак і обстрілів з боку окупантів.206
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter