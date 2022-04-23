«Хочемо побачити сонце»: полк «Азов» показав, як живуть діти у бункерах Маріуполя

Через блокаду Маріуполя військами нелюда-путіна багато жителів міста змушені жити у підвалах-притулках, щоб не бути викраденими в росію чи розстріляними окупантами.

Про те, як мешкають маріупольці, показали на відео бійці полку «Азов».

У ролику матері маленьких дітей передали послання про те, що вони дуже потребують допомоги.

«Моїй дитині потрібно знаходитися на мирних територіях, усім дітям, нас тут багато. Ми потребуємо евакуації з комбінату „Азовсталя“ і, бажано, просимо, благаємо про гарантії безпеки для наших дітей. У нас тут знаходяться понад 15 дітей різного віку, від немовлят до 14-річних. Кожна людина переживає за життя та здоров'я своїх дітей у першу чергу, своїх батьків, які тут знаходяться, потребують медичного лікування, медичного забезпечення, і які вже втрачають життєві сили для того, щоб вибратися звідси. Ми просимо про гарантії безпеки наших сімей для того, щоб ми могли вільно вийти і щоб була тиша. Наші діти, які знаходяться тут, ні дня не буває так тихо, щоб не стріляли і вони не боялися навіть просто, вибачте, сходити в туалет», — сказала мати, яка перебуває зі своєю дитиною у бункері.

Звичайно, бійці «Азова» намагаються допомагати цивільним, приносячи їм їжу та солодощі. Але при цьому українські воїни, звісно, не можуть гарантувати їм повну безпеку через підлі дії рашистів.

Як відомо, зараз у зруйнованому російськими окупантами Маріуполі перебуває близько 120 тисяч мирного населення. Окупанти видають псевдоперепустки і не випускають людей із міста, зокрема, і не дозволяють евакуюватися гуманітарним коридором. На думку української влади, ситуація в блокованому військами РФ Маріуполі є, ймовірно, найстрашнішою катастрофою століття, оскільки місто постійно зазнає атак і обстрілів з боку окупантів.

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