«Заробили» на новий «Додж»: воїнам ЗСУ, які знищили крейсер «Москва», передали шикарний автомобіль

Схоже, у бійців ЗСУ з'явилася чудова нагода «заробляти» додаткові «бонуси» для покращення матеріального становища власних військових частин.

Так, за потоплений крейсер «Москва» президент Асоціації міжнародних експедиторів України Віктор Берестенко передав у подарунок бійцям, котрі здійснили цей подвиг, власний Dodge Challenger.

Виявляється, ще 1 квітня одеський бізнесмен, якого вражала жорстокість обстрілів рашистів, пообіцяв подарувати свою машину тому, хто відправить у відомому напрямку російський крейсер «Москва».

І тепер він дотримався обіцянки, про що написав у соціальній мережі.

«Як і обіцяв, віддавши своє авто. По полю на ній не проїхати, але моральний дух та жагу до перемоги вона значно підсилює))) І таких героїв у нас достатньо, у кожного свій фронт! Віримо в ЗСУ і народ України, робимо все для перемоги!!! Слава Україні», — написав він.

Завдяки діям бізнесмена в українських воїнів може з'явитися новий, абсолютно несподіваний стимул: чим більше вони потоплять кораблів ворога, тим більш оснащеними та обладнаними стануть їхні військові частини. Дуже хотілося б сподіватися, що ініціативу Віктора Борисенка підхоплять і інші бізнесмени, особливо олігархи — адже їм теж, мабуть, нічого не шкода заради нашої перемоги? І тоді армії агресора точно настане кінець.

Нагадаємо, ще 1 квітня Верховна Рада ухвалила закон, який встановлює розмір офіційної винагороди за передачу ЗСУ військової техніки Росії.

554

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter