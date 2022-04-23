Крутіше за Чорнобаївку: ЗСУ знищили під Херсоном командний пункт ворога з півсотнею офіцерів

Збройні сили України провели успішну операцію на Херсонщині, знищивши півсотні офіцерів РФ.

Про це повідомив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович в інтерв'ю російському правозахиснику Марку Фейгіну.

«Накрили передовий командний пункт армійського рівня в Херсонській області. Це крутіше Чорнобаївки буде. Там було близько 50 старших російських офіцерів. Доля їх невідома, але думаю, сумна. Вибухало довго. Передовий командний пункт. Як би ще один убитий командувач армією не додався», — сказав Арестович.

При цьому речник голови ОП визнав, що окупантам за добу вдалося просунутися на «пару кілометрів» на запорізькому напрямку, а також на ізюмському.

«Тут питання: вони просунулися, бо наших перемогли, чи тому що наші відійшли і дали їм зайти? Це все кілометрові просування, які не відповідають ні духу, ні букві заявлених цілей „операції“ і тим більше п'ятого-шостого дня її розвитку». , — зазначає представник ВП.

Нагадаємо, наразі ворог намагається розвернути у Скадовська на Херсонщині систему ППО С-300 з метою подальшого просування своїх військ на Миколаїв.

Фото facebook.com/GeneralStaff.ua

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