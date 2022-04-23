Ворог перекинув у Ізюм «катів Бучі» і намагається просунутися за двома напрямками, — Генштаб ЗСУ

Розпочалася уже п’ятдесят дев’ята доба героїчного протистояння України російському воєнному вторгненню. Наші військові мужньо протидіють ворогові, який проводить наступальні дії у Східній операційній зоні з метою розгрому угруповання Об’єднаних сил, встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей та забезпечення сухопутного шляху між зазначеними територіями та окупованим Кримом. Про це повідомляє Генеральний Штаб ЗСУ.

Зокрема, стало відомо, що на Схід перекинуто і підрозділи 64-ї окремої мотострілецької бригади, яка взяла активну участь у масових вбивствах, катуваннях та гвалтуванні цивільного населення в українському місті Буча. Ці нелюди діють в районі міста Ізюм і вже зазнали втрат.

На Донецькому напрямку ворог зосереджує основні зусилля на наступальних діях на Сєверодонецькому напрямку, і здійснює інтенсивний вогонь з метою витіснення наших військ, аби створити умови для розвитку наступу на ключовий для себе Слов’янськ. Паралельно триває наступ у напрямку Новотошківського та штурмові дії у районах Рубіжного, Попасної і Мар’їнки.

Проте українські воїни за минулу добу відбили на Донбасі вісім атак ворога, знищивши 9 танків, 18 одиниць броньованої та 13 одиниць автомобільної техніки, паливозаправник і три артилерійські системи.

Тим часом ворог на Херсонщині здійснив розгортання поблизу підконтрольного йому курортного Скадовська батареї протиповітряної оборони С-300 ВМ, аби мати можливість просунутися у напрямку Миколаїв.

Нагадаємо, у нічному відеозверненні президент України Володимир Зеленський відреагував на інформацію росіян про те, що вони начебто планують встановити контроль над півднем України і вийти до кордону Молдови, де, мовляв, теж порушуються права російськомовних. За словами очільника держави, росії варто було б насамперед попіклуватися про права власних громадян на свободу слова і свободу вибору.

321

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter