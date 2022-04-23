«Вкрасти унітаз і померти»: Зеленський назвав мрію російських окупантів

Президент України Володимир Зеленський в своєму відеозверненні у Страсну п’ятницю підсумував 58-й день війни. Зокрема прокоментував інформацію росіян про те, що вони начебто планують встановити контроль над півднем України і вийти до кордону Молдови, де, мовляв, порушуються права російськомовних.

«Територія, на якій Росії варто б попіклуватися про права російськомовних, — це сама Росія, — зазначив Зеленський. — Де немає свободи слова, немає свободи вибору. Просто не існує права на іншу думку. Де процвітає бідність і де людське життя нічого не варте. Аж настільки, що вони їдуть до нас, їдуть на війну, щоб вкрасти собі хоч щось, що нагадує нормальне життя. Знаєте, як раніше говорили про найбільшу мрію: побачити Париж і померти. А від їхньої поведінки тепер просто шок. Бо їхня мрія тепер — вкрасти унітаз і померти».

Президент додав, що російське вторгнення в Україну передбачалося тільки як початок, а далі вони хочуть захопити й інші країни. «Звісно, ми будемо захищатися стільки, скільки потрібно, щоб зламати цю амбіцію Російської Федерації. Але всі народи, які так само, як і ми, вірять у перемогу життя над смертю, мають боротися разом з нами. Мають допомагати нам, оскільки саме ми стали першими на цьому шляху», — наголосив Зеленський.

«Я вдячний усім нашим партнерам, які нарешті нас почули. Які передають нам саме те, що ми просили. Бо ми точно знаємо, що з цією зброєю ми зможемо врятувати життя тисяч людей. І можемо показати окупантам, що день, коли вони будуть змушені залишити Україну, наближається», — додав глава держави.

Раніше ми писали про те, що у путіна не знають, як вийти з війни проти України без втрати рейтингу влади.

Фото Офісу президента

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