У п'ятницю, 22 квітня, переговори між Україною та росією продовжилися спілкуванням керівників делегацій — Давида Арахамії та Володимира Мединського.

Як пише «Обозреватель», факт бесіди підтвердив Мединський, проте подробиць не повідомив. Можливо, йшлося про наступний раунд переговорів, який раніше було запропоновано провести у блокадному Маріуполі.

На таку зустріч Україна згодна, про що повідомляв радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк, який заявив, що можливий будь-який формат заради того, щоб урятувати наших військовослужбовців та мирних громадян.

Про можливість такої зустрічі говорив і заступник командира полку «Азов» Святослав Паламар, який перебуває в Маріуполі: «Це саме Давид Арахамія та Михайло Подоляк, які заявляють, що готові приїхати на переговори до Маріуполя з Мединським і Слуцьким з приводу евакуації військового гарнізону, що залишився тут».

Тим часом «УП», посилаючись на джерело, повідомляє, що Україна висунула ультиматум російській делегації — переговорний процес буде зупинено, якщо на Херсонщині буде проведено псевдореферендум.

Нагадаємо, що у своєму відеозверненні президент України Володимир Зеленський заявив, що «ніякі „ХНР“ не пройдуть»: «Якщо комусь хочеться нової анексії, це може призвести хіба що до нових потужних санкційних ударів по росії. Ви залишите свою країну настільки бідною, наскільки бідною росія була з часів громадянської війни після 1917 року».

Фото Piхabay

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