Неподалік Маріуполя знайшли нові братські могили

В результаті довгого пошуку та ідентифікації місць масового поховання маріупольців, які загинули через воєнні злочини рашистів, місцевою владою встановлено факт облаштування та масового поховання загиблих маріупольців в селі Мангуш. Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

«В районі об'їзної дороги окупанти облаштували декілька братських могил розміром до 30 метрів кожна. І вантажівками звозять тіла загиблих, фактично просто скидаючи їх насипом.

Цікава деталь, всі тіла поміщено в пластикові пакети, тобто це знов підтверджує нашу попередню інформацію про накопичування тіл загиблих в іншому місці в районі промзони в Маріуполі.

Це прямий доказ військових злочинів і намагання їх приховати".

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