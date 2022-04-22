Через рашистську міну на Київщині загинув науковець університету ім. Шевченка

Біля Броварів на Київщині, де продовжуються роботи з розмінування, внаслідок підриву на міні загинув боєць ЗСУ, Народний Герой України та кандидат технічних наук Андрій Кравченко з позивним «Кремінь». Трагічну звістку повідомили у КНУ імені Тараса Шевченка.

«Андрій Кравченко, учасник наукової групи в Інститут високих технологій КНУ імені Тараса Шевченка, науковий співробітник відділу квантової хімії та хімічної фізики наносистем Інституту хімії поверхні ім. О. О. Чуйка, — сказано в повідомленні. — Андрій — розробник нового вітчизняного кровоспинного засобу (гемостатику). За авторства вчених з Інституту хімії поверхні, Інституту хімії високомолекулярних сполук та КНУ імені Тараса Шевченка було отримано патент на корисну модель («Гемостатичний композитний матеріал»), а також опублікована стаття в журналі «Теоретична та експериментальна хімія».

Андрій Кравченко працював над розробкою нового вітчизняного кровоспинного засобу (гемостатику)

Відкриття Андрія і його колег виявилися як ніколи доречними зараз, під час повномасштабної агресії росії проти України. У перший день активізації бойових дій Андрій звернувся до військкомату і, зважаючи на його минулий досвід в АТО, був направлений в епіцентр бойових дій. Він відважно захищав нашу країну від окупантів. Він встиг організувати відправку своїх зразків гемостатиків на фронт, де вони очевидно були належно використані. Він встиг поспілкуватися з колегами, які бажають налагодити масштабне виробництво такого дешевого, але безмежно цінного наразі матеріалу для потреб фронту. Він багато міг би встигнути ще…"

Відомо, що Андрій Кравченко у 2014 році пішов добровольцем захищати Україну. У Дебальцеве під час бою він отримав осколкове поранення та контузію, але ще декілька годин корегував вогонь артилерії, прикриваючи вихід українських військ із котла. За це йому дали орден Народного Героя України. Після шпиталю ветеран АТО займався науковою діяльністю…

Нагадаємо, днями віднайшли могилу учасниці ООС Ірини Цвілої з Броварів, яка 25 лютого загинула в боях за оборону Києва.

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