Статус переселенця зможуть отримати навіть ті, хто не виїжджав зі свого населеного пункту: що вигадали у Кабміні

Статус внутрішньо переміщеної особи (цій категорії громадян уряд обіцяє участь у житловій програмі) може отримати навіть громадянин України, який не виїжджав зі свого населеного пункту.

«Якщо у людей зруйновано житло або пошкоджено так, що воно стало непридатним до проживання, і вони подали заяву на відшкодування відповідної шкоди, то їм буде надано статус внутрішньо переміщеної особи, навіть якщо вони не переїжджали до іншого населеного пункту. І вони також можуть отримати допомогу на проживання, а надалі — компенсацію вартості пошкодженого житла», — заявила міністерка соцполітики Марина Лазебна.

За її словами, уряд доопрацьовує рішення, яке забезпечить людям з деокупованих територій, окрім гуманітарної допомоги у вигляді продуктів харчування, медикаментів та товарів першої необхідності, надання одноразової грошової допомоги на нагальні потреби.

Раніше Марина Лазебна розповідала про програму допомоги на проживання для українців, які були змушені покинути свої будинки через бойові дії, але не виїхали за кордон. Таким людям щомісяця виплачують по 2 тисячі гривень, на дітей та людей з інвалідністю виділяють по 3 тисячі гривень.

Фото Генштабу ЗСУ

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