Після провалу «бліц-кригу» в Україні в росії розпочали «чистки», під дію яких потрапив не лише ідеолог «Новоросії» Владислав Сурков, а й представники вищого командування армії та флоту.

За словами представника ГУР МО України Вадима Скибицького, чергова фаза репресій почалася після поразок російських окупаційних підрозділів на суші та знищення флагмана чорноморського флоту росії — крейсера «Москва».

За інформацією військової розвідки України, відсторонено від посади та заарештовано командувача чорноморським флотом адмірала І. Осипова, слідчі дії проводяться щодо начальника штабу — першого заступника командувача чф віце-адмірала С. Пінчука.

У зв'язку з незадовільною підготовкою до ведення бойових дій та великими втратами особового складу, озброєння та військової техніки усунуті з посади командувачі 6 армій генерал-лейтенанта В. Єршов, 1 танкової армії західного військового округу генерал-лейтенант С. Кисіль та один із його заступників. Також усунуто з посади командувача 22 АК південного військового округу генерал-майора А. Марзоєв та командира 103 окремої бригади матеріально-технічного забезпечення полковника М. Пономарьова.

Нагадаємо, що крейсер «Москва» після удару двома українськими ракетами «Нептун» затонув. Корабель тепер належить Центральному військово-морському музею України — експонату вже надано номер.

Раніше повідомлялося, що в Україні було ліквідовано щонайменше сім генералів противника.

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