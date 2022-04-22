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Україна

Для біженців, які повертаються в Україну, скасують обов'язковий платіж

17:12 22 квітня 2022
Пункт пропуску на кордоні

Українцям, які були змушені втекти від війни та опинилися за кордоном без необхідних документів, обіцяють оформляти посвідчення особи для повернення в Україну безкоштовно.

Таке доручення дав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. «Працюємо з Мінцифрою, щоб згодом документ генерувався і у „Дії“. Інші рішення теж готуємо», — додав він.

Як пише видання «Пенсійний кур'єр», посвідчення для повернення в Україну для її громадян, які не мають або втратили документи, оформляється в українських посольствах та консульствах за кордоном. Вартість оформлення зазвичай становить 30 доларів (997 грн.) або 28 євро (близько 899 грн.).

У перші тижні війни українці виїжджали до країн Євросоюзу навіть без закордонних паспортів. Так тривало до середини квітня. Проте згодом в «Укрзалізниці» повідомили про випадки, коли біженців не пропускали без паспорта для виїзду за кордон. Українські прикордонники пояснювали, що закордонні паспорти не вимагали через ажіотаж на кордоні, і що зараз ситуація дещо стабілізувалася. І додавали, що в окремих випадках біженців без закордонних паспортів пропускатимуть. Проте невдовзі у ДПСУ заявили, що «за гуманітарними обставинами та згідно з раніше досягнутими домовленостями із суміжними країнами, співробітники прикордонного відомства проводять пропуск громадян України, у тому числі, і за внутрішніми паспортними документами».

Фото ДПСУ

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