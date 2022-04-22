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Мета — Придністров'я: балакучий генерал рашистів видав плани кремля по Україні

16:48 22 квітня 2022
Придністров&#39;я на карті

Починаючи широкомасштабне вторгнення в Україну, в росії спочатку заявляли, що метою їхньої «спецоперації» є «денацифікація» та «демілітаризація», потім — повний контроль над Донбасом. Тепер в країні-агресорі заявили, що хочуть захопити всі південні райони України та пробити «коридор» до невизнаного Придністров'я.

РосЗМІ повідомляють, що про це заявив заступник командувача військ Центрального військового округу (ЦВО) генерал-майор Рустам Міннекаєв. Російський генерал також заявив про плани «вплинути на життєво важливі об'єкти ЗСУ, чорноморські порти, через які здійснюються поставки сільськогосподарської, металургійної продукції в інші країни».

«Контроль над півднем України — це ще один вихід до Придністров'я, де також відзначаються факти утисків російськомовного населення» , — заявив заступник командувача військ ЦО.

При цьому генерал запевняв учасників річних зборів Союзу підприємств оборонних галузей промисловості Свердловської області росії, що рф при нанесенні ударів «втрат не зазнає» і що «технічна перевага російської армії на суші, на морі та у повітряному просторі стала очевидною».

Тим часом Генштаб ЗСУ наочно показав, що приховується за фразою Міннекаєва про відсутність втрат. Це — орієнтовні дані на 22 квітня.

Прес-секретар путіна Дмитро Пєсков відмовився відповідати на запитання щодо цілей «спецоперації» росії в Україні. Мовляв, кремль, як і раніше, ніяк не коментує подібні питання.

А голова Офісу президента Андре Єрмак, реагуючи на слова російського генерала, заявив: «росія озвучила свій план на другу фазу війни. Вони думають, що можуть захопити Донбас та південь України, розраховуючи на економічний тиск на нашу державу. Ми маємо власні сценарії захисту України і хочу нагадати, що багато планів кремля вже було порушено роботою нашої армії та народу».

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявляв, що путін не збирається зупинятися ані 9, ані 20 травня, він поставив завдання перед військовими знищити українців.

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