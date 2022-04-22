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Україна

У росії катастрофічно не вистачає сучасної воєнної техніки: як і чим вони планують воювати з Україною

16:07 22 квітня 2022
Розбита техніка

Як зазначають експерти, сучасної техніки у рашистів вже дуже мало, доводиться розконсервовувати радянські запаси, проблем з якими вистачає. Але радянський союз свого часу створив величезні запаси як техніки, так і ракет.

Теоретично, вони можуть закидати Україну бомбами, але це вже буде не високоточна зброя. Таку думку в ексклюзивному інтерв'ю «ФАКАМ» висловив директор Інституту соціально-економічної трансформації Ілля Несходовський, який володіє інсайдерською інформацією з російського боку.

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«Нового озброєння в рф зараз катастрофічно мало. Це пов’язано з тим, що в першу хвилю наступу вони відправили майже все нове та сучасне. Звичайно, є проблеми з непостачанням окремих комплектуючих, тому там не все можна виготовляти. Наприклад, коли йдеться про танки, то відсутні комплектуючі з оптики, за деякими іншими моментами, які використовуються у двигунах. Тобто, не вистачає багатьох речей, які сьогодні не дають можливості випускати сучасні танки», — розповідає Ілля Несходовський.

Аналогічна ситуація з авіацією, високоточною зброєю. «Калібр» у них є, але, вже без належних засобів наведення. Як наслідок, така зброя має значно меншу точність, відповідно й ефективність, проте збільшується ймовірність влучання в цивільні об’єкти.

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Щодо проведення мобілізації, то, за словами інсайдерів, у рф повна деморалізація і небажання людей йти в армію, бо зрозуміло, чим може завершиться такий призов. Водночас необхідне фінансування в принципі є, але людей нема. Зараз єдиний шлях поповнення — набір на окупованих територіях, де чоловіків під примусом заганяють в армію. В регіонах рф цей процес дуже повільний.

Раніше секретар РНБО Олексій Данилов заявляв, що росія планувала швидко захопити Україну та поставити «біля керма» військових, а заарештований Віктор Медведчук мав виконувати при них роль «сірого кардинала».

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