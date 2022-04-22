Окупанти вбили Народного Героя України Ярослава Шинкаренка

Про смерть захисника повідомила його мати, героїня «ФАКТІВ» Олена Кукла.

«Сину… синочку… Не вірю… Будьте прокляті, кацапи», — написала вона у «Фейсбуці».

За даними Суспільного, Ярослав родом із Богуслава на Київщині. Його батько пішов боронити Україну від російських окупантів у 2015 році, матір — у 2016-му, а сам Герой долучився до відважної справи батьків у 2017 році. Воїн підписав контракт зі ЗСУ, як тільки йому виповнилося 18 років.

Олена Кукла з доньками та сином Ярославом

У 2016 році батько Ярослава помер через недообстежену стару бойову травму. Це трапилося дорогою в операційну. Олена ж є командиром взводу зв'язку і має у своєму підпорядкуванні кілька десятків військових. Станом на 2020 рік матір та син служили в одному батальйоні.

2 роки тому Ярослав героїчно врятував команду. Хлопець був за кермом автомобіля командира батальйону в той момент, коли почався ракетний обстріл. На щастя, воїну вдалося майстерно вивернути руль, і ракета пролетіла за сантиметр від автівки.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про подвиг 23-річного Назара Небожинського з Рівного, який в бою під Черніговом ціною власного життя врятував 20 побратимів.

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