31.00 / 31.98 33.56 / 34.89
Київ: +8
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Окупанти вбили Народного Героя України Ярослава Шинкаренка

14:58 22 квітня 2022
Ярослав Шинкаренко

Про смерть захисника повідомила його мати, героїня «ФАКТІВ» Олена Кукла.

«Сину… синочку… Не вірю… Будьте прокляті, кацапи», — написала вона у «Фейсбуці».

За даними Суспільного, Ярослав родом із Богуслава на Київщині. Його батько пішов боронити Україну від російських окупантів у 2015 році, матір — у 2016-му, а сам Герой долучився до відважної справи батьків у 2017 році. Воїн підписав контракт зі ЗСУ, як тільки йому виповнилося 18 років.

Олена Кукла з доньками та сином Ярославом

У 2016 році батько Ярослава помер через недообстежену стару бойову травму. Це трапилося дорогою в операційну. Олена ж є командиром взводу зв'язку і має у своєму підпорядкуванні кілька десятків військових. Станом на 2020 рік матір та син служили в одному батальйоні.

2 роки тому Ярослав героїчно врятував команду. Хлопець був за кермом автомобіля командира батальйону в той момент, коли почався ракетний обстріл. На щастя, воїну вдалося майстерно вивернути руль, і ракета пролетіла за сантиметр від автівки.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про подвиг 23-річного Назара Небожинського з Рівного, який в бою під Черніговом ціною власного життя врятував 20 побратимів.

Читайте також: «Я поклявся захищати Україну і виховати свого сина патріотом, яким був його дід» — син загиблого Героя України

711

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Рецепт ефективного підживлення: капніть під усі квіти у квітні, і навіть найслабші почнуть бурхливо рости

Рецепт ефективного підживлення: капніть під усі квіти у квітні, і навіть найслабші почнуть бурхливо рости

Зеленський

Захід тиснутиме на Київ, і Зеленський не зможе довго чинити опір: Україну попередили про несподівану загрозу

пекінська капуста

Як виростити вдома пекінську капусту: поради городниці

Кириленко

Очільник Донеччини Павло Кириленко: «Ми готові до загострення і погіршення ситуації»

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.