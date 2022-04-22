«Це новий Бабин Яр»: у братській могилі під Маріуполем може бути поховано до 9 тисяч людей, — міськрада

Під Маріуполем, де рашисти приховують вбивства місцевих мешканців, окупанти могли захоронити від 3 до 9 тисяч маріупольців.

На це, за даними міської ради, вказує співставлення з супутниковими фото захоронення в Бучі, де було виявлено 70 людей.

«На знімках Maxar від 9 квітня сектор масових поховань в Мангуші в 20 разів більший. Нові траншеї окупанти рили та заповнювали трупами щодня впродовж всього квітня. Наші джерела повідомляють, що в таких могилах тіла вкладають в кілька шарів. У Маріуполі скоєно найбільший воєнний злочин 21 століття. Це новий Бабин Яр. Тоді Гітлер вбивав євреїв, ромів та слов'ян. А зараз путін знищує українців. Він вже вбив десятки тисяч цивільних в Маріуполі. І це вимагає потужної реакції всього цивілізованного світу. За будь що потрібно зупинити геноцид, — зазначив мер міста Вадим Бойченко. — До середини березня в різних частинах Маріуполя та передмістя комунальні служби захоронили близько 5 тисяч осіб».

За обережними оцінками, загальна кількість вбитих російською армією в Маріуполі становить 22 тисячі осіб.

Раніше радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомляв про отримані фото з підтвердженням масового накопичування тіл загиблих в районі Садків Кальміуського району. За його словами, це у черговий раз підтвердило інформацію про розгортання крематоріїв та підготовку масових поховань не в одному місці, а по районах.

Фото зі сторінки міскради Маріуполя у соцмережах

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