31.00 / 31.97 33.49 / 34.80
Київ: +6
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

«Це новий Бабин Яр»: у братській могилі під Маріуполем може бути поховано до 9 тисяч людей, — міськрада

11:32 22 квітня 2022
Маріуполь

Під Маріуполем, де рашисти приховують вбивства місцевих мешканців, окупанти могли захоронити від 3 до 9 тисяч маріупольців.

На це, за даними міської ради, вказує співставлення з супутниковими фото захоронення в Бучі, де було виявлено 70 людей.

«На знімках Maxar від 9 квітня сектор масових поховань в Мангуші в 20 разів більший. Нові траншеї окупанти рили та заповнювали трупами щодня впродовж всього квітня. Наші джерела повідомляють, що в таких могилах тіла вкладають в кілька шарів. У Маріуполі скоєно найбільший воєнний злочин 21 століття. Це новий Бабин Яр. Тоді Гітлер вбивав євреїв, ромів та слов'ян. А зараз путін знищує українців. Він вже вбив десятки тисяч цивільних в Маріуполі. І це вимагає потужної реакції всього цивілізованного світу. За будь що потрібно зупинити геноцид, — зазначив мер міста Вадим Бойченко. — До середини березня в різних частинах Маріуполя та передмістя комунальні служби захоронили близько 5 тисяч осіб».

За обережними оцінками, загальна кількість вбитих російською армією в Маріуполі становить 22 тисячі осіб.

Раніше радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомляв про отримані фото з підтвердженням масового накопичування тіл загиблих в районі Садків Кальміуського району. За його словами, це у черговий раз підтвердило інформацію про розгортання крематоріїв та підготовку масових поховань не в одному місці, а по районах.

Фото зі сторінки міскради Маріуполя у соцмережах

101

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Рецепт ефективного підживлення: капніть під усі квіти у квітні, і навіть найслабші почнуть бурхливо рости

Рецепт ефективного підживлення: капніть під усі квіти у квітні, і навіть найслабші почнуть бурхливо рости

Зеленський

Захід тиснутиме на Київ, і Зеленський не зможе довго чинити опір: Україну попередили про несподівану загрозу

Ф&#39;юрі Уайт

Де дивитися онлайн Ф’юрі — Уайт: розклад трансляцій бою за титул чемпіона WBC

Майк Тайсон

Майк Тайсон побив до крові попутника на борту літака (відео)

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.