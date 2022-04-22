Вдалий день: 21 квітня ЗСУ знищили шість літаків та гелікоптерів рашистів

Протягом минулої доби Збройні Сили України збили чимало повітряних цілей супротивника — день видався «врожайним» для української ППО.

Як повідомляють у командуванні Повітряними силами ЗСУ, було знищено відразу 15 повітряних цілей, 9 з яких —

безпілотники оперативно-тактичного рівня «Орлан-10». Підрозділами зенітних ракетних військ Сухопутних військ знищено шість таких апаратів, ще два «Орлани» з ПЗРК вразили Десантно-штурмові війська та один БПЛА — на рахунку ЗРВ Повітряних Сил.

«На Ізюмському напрямку практично одночасно зенітні ракетні підрозділи повітряного командування „Схід“ Повітряних Сил знищили відразу два російські літаки. Попередньо — Су-34 і Су-35. Десантно-штурмові війська поповнюють статистику збитих бортів ворога штурмовиком Су-25 та гвинтокрилом Мі-8. Ще один Мі-8 — збитий морськими піхотинцями. До демілітаризації російської авіації та знищення пілотів-вбивць долучаються воїни Національної гвардії України, які повідомляють про знищення „Алігатора“ — гелікоптера Ка-52 рашистів», — йдеться у повідомленні.

А у Генштабі ЗСУ розповіли про втрати супротивника. Зокрема, 20 квітня до центральної районної лікарні міста Новоайдар доправили близько 220 поранених та понад 50 тіл загиблих загарбників. Батальйонна тактична група 136-ї окремої мотострілецької бригади 58 загальновійськової армії Південного військового округу, що діяла на Курахівському напрямку, зазнала значних втрат у живій силі (до 250 осіб) і втратила до 10 одиниць реактивних та ствольних систем.

«За наявною інформацією, особовий склад 150-ї мотострілецької дивізії 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу, залучений до бойових дій на території України, не отримав так звані „бойові“ кошти за березень місяць. Тому військовослужбовці висловлюють своє невдоволення та обурення», — зазначили у Генштабі.

Протягом 21 квітня в Донецькій та Луганській областях було відбито десять атак рашистів, знищено шість танків, вісім одиниць броньованої та п'ятнадцять одиниць автомобільної техніки, чотири артилерійські системи.

Також повідомляється, що росіяни з метою недопущення зриву весняної призовної кампанії на тимчасово окупованій території Автономної республіки Крим з 30 квітня забороняють виїзд з півострова та в'їзд до нього.

Блокується пересування місцевого населення й на інших тимчасово зайнятих територіях України. Окупанти продовжують грабувати людей та штучно наближати гуманітарну кризу — руйнують об'єкти критичної інфраструктури та блокують доставки гуманітарних вантажів, а також розстрілюють цивільних, у тому числі й волонтерів.

Раніше повідомлялося, що втрати супротивника у живій силі склали близько 21 тисячі вбитими.

Фото Повітряних сил ЗСУ

697

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter