«Жодні „ХНР“ не пройдуть»: Зеленський звернувся до жителів Херсонської та Запорізької областей

Президент України Володимир Зеленський, підбиваючи підсумки чергового дня війни, зазначив, що на півдні та сході окупанти продовжують робити все, щоб були підстави заявити хоч про якісь перемоги.

«Вони накопичують сили, заганяють на нашу землю нові батальйонні тактичні групи. Намагаються навіть почати так звану мобілізацію в окупованих районах України. Жоден з цих кроків не допоможе росії у війні проти нашої держави. Вони можуть лише відтягувати неминучий час, коли загарбникам доведеться піти з нашої території. Зокрема, з Маріуполя. Міста, яке продовжує чинити опір рф. Незважаючи на все, що про це говорять окупанти», — сказав він.

Президент закликав мешканців тимчасово окупованих районів Херсонської та Запорізької областей уважно ставитися до інформації, що надається окупантам — якщо росіяни просять заповнити якісь анкети, вказати паспортні дані, то це не для того, щоб допомогти людям.

«Хочу одразу сказати: жодні „ХНР“ не пройдуть. Якщо комусь хочеться нової анексії, це може призвести хіба що до нових потужних санкційних ударів по росії. Ви залишите свою країну настільки бідною, якою бідною рф не була з часів громадянської війни після 1917 року», — додав президент.

Володимир Зеленський також повідомив, що противник відкинув пропозицію встановити великоднє перемир'я, додавши, що це дуже добре демонструє, як насправді керівники країни-агресора ставляться до християнської віри, до одного з найбільш радісних і важливих свят.

Раніше повідомлялося, що у захопленому Херсоні окупанти планують провести псевдореферендум щодо створення так званої «ХНР». Місто можуть закрити на в'їзд та виїзд у період з 1 травня до 10 травня 2022 року.

Фото Офісу президента

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