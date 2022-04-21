Очистили Україну від нечисті в Чистий четвер: ЗСУ успішно знищили кілька важливих об'єктів ворога
У четвер, 21 квітня, підрозділами протиповітряної оборони військових частин Десантно-штурмових військ Збройних Сил України було збито штурмовик Су-25 та багатоцільовий безпілотний авіаційний комплекс «Орлан-10».
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Зазначається, що повітряні об'єкти російських окупантів вразили переносні зенітно-ракетні комплекси (ЗРК) Stinger та Starstreak.
«Повітряний простір, де виконують завдання українські десантники, знаходиться під повним контролем наших зенітних ракетно-артилерійських підрозділів. І ворог тут спокійно літати не буде! Йому одразу підрізають крила і розбивають об землю. Це ж українське небо!», — зазначає офіцер ППО командування Десантно-штурмові війська ЗС України.
Не залишилися у святковий день без роботи і закарпатці: штурмова група 128-ї окремої гірничо-штурмової Закарпатської бригади знищила з відстані 4,5 км російський танк Т-72 з протитанкового ракетного комплексу «Стугна».
На відео показано, що ворожа машина намагалася виїхати заднім ходом з капоніра, і на мить «відкрилася» для пострілу. Він пішов зі «Стугни» негайно — і російський танк був знищений.
Особливо примітно, що противник знаходився на відстані близько 4,5 км і при цьому не стояв на місці, а рухався. Однак це не завадило оператору ПТРК потрапити до нього — і грізна машина смерті перетворилася на купу брухту.
Зазначимо, що станом на ранок 21 квітня така ж доля спіткала вже 829 ворожих танків та 2 118 бойових броньованих машин ворога.847
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter