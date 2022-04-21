Очистили Україну від нечисті в Чистий четвер: ЗСУ успішно знищили кілька важливих об'єктів ворога

У четвер, 21 квітня, підрозділами протиповітряної оборони військових частин Десантно-штурмових військ Збройних Сил України було збито штурмовик Су-25 та багатоцільовий безпілотний авіаційний комплекс «Орлан-10».

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Зазначається, що повітряні об'єкти російських окупантів вразили переносні зенітно-ракетні комплекси (ЗРК) Stinger та Starstreak.

Ворожій "пташці" обламали крила

«Повітряний простір, де виконують завдання українські десантники, знаходиться під повним контролем наших зенітних ракетно-артилерійських підрозділів. І ворог тут спокійно літати не буде! Йому одразу підрізають крила і розбивають об землю. Це ж українське небо!», — зазначає офіцер ППО командування Десантно-штурмові війська ЗС України.

Не залишилися у святковий день без роботи і закарпатці: штурмова група 128-ї окремої гірничо-штурмової Закарпатської бригади знищила з відстані 4,5 км російський танк Т-72 з протитанкового ракетного комплексу «Стугна».

На відео показано, що ворожа машина намагалася виїхати заднім ходом з капоніра, і на мить «відкрилася» для пострілу. Він пішов зі «Стугни» негайно — і російський танк був знищений.

Особливо примітно, що противник знаходився на відстані близько 4,5 км і при цьому не стояв на місці, а рухався. Однак це не завадило оператору ПТРК потрапити до нього — і грізна машина смерті перетворилася на купу брухту.

Зазначимо, що станом на ранок 21 квітня така ж доля спіткала вже 829 ворожих танків та 2 118 бойових броньованих машин ворога.

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