У Харкові під завалами знайшли тіла 112 загиблих

Рятувальники працюють у містах і селах, які зазнали нищівних ударів від росії. Так, працівники ДСНС закінчили роботу на 40 об’єктах у Харкові. З-під завалів вилучено тіла 112 загиблих, врятовано 59 людей. Про це на брифінгу в «Укрінформі» заявив директор Департаменту реагування на надзвичайні ситуації ДСНС Володимир Демчук.

«Зусилля ДСНС спрямовані також на розбирання завалів у населених пунктах Київської, Сумської і Чернігівської областей. Зокрема, рятувальники завершили розбирання завалів на 7 об’єктах у Бородянці Київської області, деблокувавши тіла 41 загиблого. Активно проводяться роботи з розбирання зруйнованих багатоповерхових будинків у Гостомелі, де українським рятувальникам допомагають 11 іноземних колег, — повідомляє ДСНС України. — Окрім того, наразі активні роботи з розбирання зруйнованих будівель ми продовжуємо у Сумській області. Зокрема, у приватному житловому секторі залучені рятувальники, які проводять розбір зруйнованих будівель, зачищають вулиці, готують проходи для того, щоб звільнити вулиці від захаращень», — зазначив директор департаменту.

За словами Володимира Демчука, рятувальники також розбирають завали багатоповерхових житлових будинків у Чернігівській області. Загалом до цих робіт залучено понад 50 осіб.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що на зруйнованому стадіоні у Чернігові рятувальники ДСНС знайшли 500-кілограмову бомбу, що не вибухнула.

761

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter