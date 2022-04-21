30.97 / 31.98 33.39 / 34.73
Київ: +5
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

У Харкові під завалами знайшли тіла 112 загиблих

22:30 21 квітня 2022
Зруйнований будинок

Рятувальники працюють у містах і селах, які зазнали нищівних ударів від росії. Так, працівники ДСНС закінчили роботу на 40 об’єктах у Харкові. З-під завалів вилучено тіла 112 загиблих, врятовано 59 людей. Про це на брифінгу в «Укрінформі» заявив директор Департаменту реагування на надзвичайні ситуації ДСНС Володимир Демчук.

«Зусилля ДСНС спрямовані також на розбирання завалів у населених пунктах Київської, Сумської і Чернігівської областей. Зокрема, рятувальники завершили розбирання завалів на 7 об’єктах у Бородянці Київської області, деблокувавши тіла 41 загиблого. Активно проводяться роботи з розбирання зруйнованих багатоповерхових будинків у Гостомелі, де українським рятувальникам допомагають 11 іноземних колег, — повідомляє ДСНС України. — Окрім того, наразі активні роботи з розбирання зруйнованих будівель ми продовжуємо у Сумській області. Зокрема, у приватному житловому секторі залучені рятувальники, які проводять розбір зруйнованих будівель, зачищають вулиці, готують проходи для того, щоб звільнити вулиці від захаращень», — зазначив директор департаменту.

За словами Володимира Демчука, рятувальники також розбирають завали багатоповерхових житлових будинків у Чернігівській області. Загалом до цих робіт залучено понад 50 осіб.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що на зруйнованому стадіоні у Чернігові рятувальники ДСНС знайшли 500-кілограмову бомбу, що не вибухнула.

761

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Рецепт ефективного підживлення: капніть під усі квіти у квітні, і навіть найслабші почнуть бурхливо рости

Рецепт ефективного підживлення: капніть під усі квіти у квітні, і навіть найслабші почнуть бурхливо рости

Зруйнований будинок

У Харкові під завалами знайшли тіла 112 загиблих

Лукашенко

«Вони багато чим ризикують»: Лукашенко заявив про проведення своєї «спецоперації» в Україні

Гривні

Не до жиру: Кабмін розглядає можливість скорочення соцвиплат з травня

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.