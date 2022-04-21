30.97 / 31.98 33.39 / 34.73
Київ: +5
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Окупанти намагаються вийти на нові рубежі на Донбасі, але ЗСУ вміло виводять з ладу особовий склад та техніку ворога, — Генштаб

19:43 21 квітня 2022
Удар по ворожих позиціях

Противник продовжує наступальні дії у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей, зокрема, намагаючись захопити увесь Маріуполь та продовжуючи завдавати авіаційних ударів в районі морського порту і заводу «Азовсталь». Однак наступ дається ворогу дуже нелегко — за уточненими даними, захисниками та захисницями України був ліквідований командир першого мотострілецького полку другої мотострілецької дивізії першої танкової армії західного військового округу підполковник Денис Мєжуєв.

Як повідомили у Генштабі ЗСУ, також отримали важкі поранення та знаходяться на лікуванні в москві два представники керівного складу цього ж з’єднання — полковник Харитонов та підполковник Смірнов.

Крім того, особовий склад окупаційних підрозділів деморалізують проведена примусова мобілізація на невизнаних територіальних утвореннях Донецької та Луганської областей, незадовільне харчування, низьке фінансове і кричуще матеріальне забезпечення особового складу, що прибув на доукомплектування регулярних підрозділів рф.

Нагадаємо, очільник Миколаївської ОДА розповів про жалюгідний стан найманців з ОРДЛО, яких окупанти кинули на передову в Херсонській області.

Фото facebook.com/GeneralStaff.ua

71

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Рецепт ефективного підживлення: капніть під усі квіти у квітні, і навіть найслабші почнуть бурхливо рости

Рецепт ефективного підживлення: капніть під усі квіти у квітні, і навіть найслабші почнуть бурхливо рости

Іван Охлобистін

П'яний Охлобистін зібрався на війну в Україну: Олена Мозгова відповіла одноклітинному організму

Сергій Протосеня разом із дружиною та донькою

Вбили дружин і дочок: у Росії та Іспанії знайдені мертвими сім'ї російських газових магнатів

Віталій Кім

«Поводяться, як бомжі»: Віталій Кім розповів правду про окупаційні війська Росії

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.