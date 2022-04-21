Окупанти намагаються вийти на нові рубежі на Донбасі, але ЗСУ вміло виводять з ладу особовий склад та техніку ворога, — Генштаб

Противник продовжує наступальні дії у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей, зокрема, намагаючись захопити увесь Маріуполь та продовжуючи завдавати авіаційних ударів в районі морського порту і заводу «Азовсталь». Однак наступ дається ворогу дуже нелегко — за уточненими даними, захисниками та захисницями України був ліквідований командир першого мотострілецького полку другої мотострілецької дивізії першої танкової армії західного військового округу підполковник Денис Мєжуєв.

Як повідомили у Генштабі ЗСУ, також отримали важкі поранення та знаходяться на лікуванні в москві два представники керівного складу цього ж з’єднання — полковник Харитонов та підполковник Смірнов.

Крім того, особовий склад окупаційних підрозділів деморалізують проведена примусова мобілізація на невизнаних територіальних утвореннях Донецької та Луганської областей, незадовільне харчування, низьке фінансове і кричуще матеріальне забезпечення особового складу, що прибув на доукомплектування регулярних підрозділів рф.

Нагадаємо, очільник Миколаївської ОДА розповів про жалюгідний стан найманців з ОРДЛО, яких окупанти кинули на передову в Херсонській області.

Фото facebook.com/GeneralStaff.ua

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