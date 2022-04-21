«Поводяться, як бомжі»: Віталій Кім розповів правду про окупаційні війська Росії

На Миколаївщині з боку Херсона проти ЗСУ воюють бойовики ОРДЛО, які більше схожі на бомжів, і випрошують їжу у місцевих жителів.

Про це розповів голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

«У тилу у них стоїть 7-а армія, на „передку“ якісь військові частини та зігнали військових ОРДЛО. Там 300−500 людей, яких відправили на м'ясо. Вони ж хочуть, щоб українці українців убивали» , — повідомив Віталій Кім. .

Також глава обладміністрації зазначив, що «вояки» з ОРДЛО поводяться як бомжі — вони розуміють, що знаходяться на території України, а не росії, і пам'ятають, як тут було раніше.

«Вони бояться, вони жебракують, як бомжі. Наші люди їх навіть годують. До них приходить розуміння, що це не переможна війна, це вони так зухвало поводилися спочатку, зараз вони бояться, що доведеться відходити. Вони припускають думку, що Україна може перемогти і тоді куди цим ОРДЛОшникам бігти?,» — додав Кім.

Також Віталій Кім зазначає, що війна в Україні показала світові, що російська армія є мильною бульбашкою.

«Це не тільки крейсер „Москва“ пішов на дно… Відбувається переоцінка можливостей росії. Виявилося, що, з військової точки зору, це мильна бульбашка і купа м'яса… Розікрали всю армію, розпродали місця непрофесіоналам, і ось результат. Зараз усі дивляться на російську» армію і сміються", — заявив голова області.

Нагадаємо, раніше Віталій Кім розповів історію чудового порятунку на фронті українського бійця .

1113

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter