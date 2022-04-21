Обіцяв ліквідувати Зеленського за три дні: стали відомі деталі розмови кадирова і путіна напередодні війни

Ватажок чечні рамзан кадиров, якого затролив американський мільярдер-інноватор Ілон Маск, ще на початку лютого 2022 року особисто отримав від президента-агресора володимира путіна наказ вбити президента України Володимира Зеленського. Він пообіцяв главі Кремля, що його найманці це завдання виконають.

Про це в інтерв'ю Радіо НВ розповів секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данилов.

За його словами, українська розвідка була знайома з цими планами та стежила за діями ворога.

«План кадиров отримав 3 лютого під час відвідування путіна. На зустрічі було погоджено план ліквідації нашого президента», — сказав Данилов.

На виконання завдання 26 лютого на територію України потрапили три групи найманців.

«Вони чекали два дні, що їм дадуть зелений коридор на центральний квартал столиці», — наголосив Данилов.

За всіма трьома групами пильно стежили українські спецслужби.

«Одна з них була знищена нашими військовими» , — повідомив секретар РНБО.

Інші дві групи, зрозумівши провальність власного плану, оскільки українські військові відбивали одну за одною атаки ворога, спрямовані на захоплення столиці, втекли з території України.

Проте, як стверджує Данилов, зараз найманці з тих груп перебувають на тимчасово окупованій території Донецької області та Маріуполі.

«Але вони не в перших рядах йдуть, а в третьому-четвертому ешелоні, де є повністю безпечно», — розповів Данилов.

Нагадаємо, що за даними видання The Times, лише за перший тиждень війни було три спроби вбити Зеленського. Один із замахів планували найманці з ПВК Вагнер. Крім того, вона також мала намір вбити прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

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