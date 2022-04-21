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Україна

Ніколи не зможуть зрозуміти сутність українців: у Міноборони пояснили причину бомбардувань росією мирних міст

17:35 21 квітня 2022
Потраплення ракети в багатоповерховий будинок у Києві, 26 лютого

Після того, як Росії не вдалося захопити Україну та поміняти владу в Києві, вона змінила стратегію війни, і почала активно бомбардувати мирні міста.

Про це заявила «Обозревателю» заступник міністра оборони Ганна Маляр.

Говорячи про постійні ракетні удари по території України, чиновниця пояснила, що агресор таким чином намагається чинити психологічний тиск на мирне населення.

«Вони почали застосовувати ракети — це психологічний вплив, щоб ми здалися, тому що Росії важлива наша капітуляція. Ракетні удари дуже складно перенести психологічно. Коли це твоє рідне місто, твої рідні люди — неймовірно», — пояснює Маляр.

Однією з первісних цілей РФ вона назвала створення псевдореспублік. Також ворог планував захоплення Києва і таким чином — всієї влади в країні.

«Це був план-максимум. План мінімум — це географічні кордони Донецької та Луганської областей та прохід, щоб завести воду до Криму. Ці два рубежі вони не взяли, але деякі території захопили — це не секрет», — каже заступник міністра.

Також вона наголосила на опір українців на тимчасово окупованих територіях, де їхні жителі відмовляються співпрацювати з росіянами.

«І це те, що ніколи росіянам не зрозуміти в українській натурі, що ми за свободу готові померти», — наголошує Маляр.

Тому, за її словами, Кремль почав використовувати ракети для бомбардування цивільних та військових об'єктів по всій країні. Агресор намагається зрівняти із землею цілі міста і таким чином натиснути на мешканців країни.

«Але у цих, на перший погляд, ірраціональних ракетних обстрілів є практична мета — залякати нас. Так само, як і звірство по відношенню до мирного населення має на меті залякування», — пояснює чиновниця.

Нагадаємо, цього тижня ворожі ракетні удари по «тиловому» Львову вперше призвели до людських жертв.

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