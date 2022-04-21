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Важливі символіка і орнамент: сестри-українки розповіли, як змогли продати у Німеччині писанку за майже 4 тисячі євро

17:13 21 квітня 2022
Важлива символіка та орнамент: сестри-українки розповіли, як змогли продати у Німеччині писанку за майже 4 тисячі євро.

Напередодні Великодня українці завжди малюють писанки як символ Сонця, життя, безсмертя, весняного відродження, добра та радості. Днями сестри Дар'я та Наталія Габрук із Житомира створили 110-сантиметрову писанку «Нескорена», яку продали на аукціоні у Німеччині за 3700 євро.

Дар'я та Наталія Габрук

Про це пише сайт «Нового каналу» .

«Зараз ми в Німеччині і вирішили прославляти Україну всюди, де б не опинилися! Напередодні Великодня з'явилася ідея розписати величезне пасхальне яйце — так, як ми робили кілька років для свого рідного Житомира. У писанці важливі символіка та орнаменти, які ти закладаєш. Тому ми чітко знали, що хочемо закласти найміцніший і найсвітліший задум Чисте безхмарне небо, квітучі родючі поля та українку — символ нашої молодої України, яка дивиться вперед, де війна вже позаду… Де вирує нове життя з нашою новою історією — сильних людей, непереможних воїнів, прекрасних дітей», — розповіла одна із сестер.

Велике яйце майстриням надав власник розважального центру міста Шверін. Його дівчата розмальовували п'ять днів.

Початкова ціна за писанку була 250 євро. Українсько-німецький центр «Січ» дав 1600 євро, бургомістр міста Грамбов — 1500 євро, президент міста Шверін — 400, і ще 200 євро додала організація «Пляте Ліпте». Так вдалося зібрати 3700 євро.

Усі кошти підуть на закупівлю продуктів формування пасхальних корзин для наших воїнів.

«Ми щасливі, що живі, і що продовжуємо робити добрі речі, які наближають нас до перемоги!» — зізналися сестри.

Нагадаємо, на Київщині навала рашистів дивом пережила унікальну пам'ятку символу життя — величезне бетонне яйце.

Фото novy.tv/

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