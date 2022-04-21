Повістки та бронювання: фахівець відповів на найпоширеніші запитання щодо мобілізації

В Україні було скасовано весняний призов до армії, натомість пройшли декілька хвиль мобілізації. На найпоширеніші запитання громадян щодо повісток, бронювання тощо відповів адвокат кримінальної практики Олексій Носов.

— Що означає статус «обмежено придатний»?

— Людина може долучатися до військової служби з певними обмеженнями. Наприклад, не може служити у високомобільних десантних чи танкових військах, морській піхоті, на спеціальних спорудах. Конкретні обмеження визначаються під час проходження військово-лікарняної комісії.

— Що робити, якщо у повістці є помилки?

— Повістка — це офіційний документ, адресований конкретній людині. Тому будь-які зобов'язання перед законом виникають лише у разі правильного заповнення даних у повістці. У повістці, зокрема, має бути вказано, кому вона видається, адреса проживання людини, інформація про місце та час, куди та коли військовозобов'язаний повинен з'явитися, дата, підпис начальника територіального центру комплектування та печатка. Важливо, щоб було вказано ПІБ саме тієї людини, кому її вручають.

— Чи можуть відправити воювати без проходження військово-лікарської комісії?

— Ні. Це порушення процедури призову під час мобілізації. Проходження медичної комісії обов'язкове. Якщо людину намагаються мобілізувати без проходження ВЛК, про це варто невідкладно повідомити в Міністерство оборони. Телефон гарячої лінії 0 800 50 04 42.

— Чи можна оскаржити дії військово-лікарської комісії?

— Так, можна оскаржити. Рішення військово-лікарської комісії регіону оскаржується у центральній ВЛК. Для цього необхідно зібрати медичну документацію, яка підтвердить наявність проблем зі здоров'ям.

— Якщо є інвалідність, чи можуть мобілізувати?

— Ні. Військовозобов'язані, які в установленому законом порядку визнані людьми з інвалідністю, не підлягають призову на військову службу під час мобілізації.

— Чи може студент виїхати за кордон?

— Так, якщо студент навчається за кордоном. Перетнути державний кордон в умовах воєнного стану можуть безперешкодно студенти, які навчаються в закордонних ВНЗ. Ні, якщо це студент українського вишу. Попри те, що студенти, які здобувають освіту на денній або дуальній формах навчання, мають право на відстрочку від призову, однак не мають права виїзду за межі України.

— Якщо особа є добровольцем Сил територіальної оборони, чи можуть її мобілізувати?

— Добровольці Сил територіальної оборони ЗСУ вже є такими, що виконують військову службу за мобілізацією. Проте відповідно до законодавства, підрозділи територіальної оборони можуть використовувати для виконання бойових завдань, аналогічних до виконуваних збройними силами, з їхнім переміщенням в будь-який регіон країни.

— Як підтвердити, що військовозобов'язаний отримував відстрочку від мобілізації та є заброньованим?

— Підтвердженням відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації та на воєнний час є витяг з наказу Мінекономіки. Такий документ має надати орган/підприємство/установа/організація, що ініціювала бронювання.

— Якщо співробітник заброньований, чи можуть йому вручити повістку та надалі мобілізувати?

— Ні, такі дії незаконні. Якщо людина у визначеному законом порядку заброньована та має підтвердження, вона не підлягає мобілізації до закінчення дії/анулювання бронювання.

— Чи можна продовжити строк бронювання після його закінчення?

— Так, можна. Законом не передбачено заборони повторного звернення та ініціювання питання бронювання.

— Чи можна анулювати відстрочку?

— Так, відстрочка може бути анульована у випадках:

якщо закінчився строк дії відстрочки

у разі звільнення заброньованого співробітника

якщо підприємство/установа/організація завершили виконання завдань із задоволення потреб ЗСУ, інших військових формувань, населення

у разі ліквідації органу державної влади/іншого державного органу/підприємства/установи/організації.

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