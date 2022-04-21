Вразили «сушку» «голкою»: ЗСУ збили новий російський винищувач поблизу Ізюма

У четвер, 21 квітня, в Ізюмському районі Харківської області, де рашистські війська напередодні відкинули Збройні Сили України, збили літак російських окупантів. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

При цьому глави облдержадміністрації уточнили, що збито було ворожий літак Су-34.

«Російський винищувач ліквідували на Ізюмщині, де зараз точаться бої з окупантами. Спасибі Збройним Силам України!» — йдеться у повідомленні Синєгубова.

Водночас військовий кореспондент Андрій Цаплієнко уточнив, що збили «ворожого птаха» бійці 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр».

У самій бригаді підтвердили, що літак було збито з переносного зенітно-ракетного комплексу «Голка» і він впав на окуповану територію.

Нагадаємо, за оновленою інформацією Генерального штабу ЗСУ, станом на ранок 21 квітня в Україні було знищено 172 літаки та 151 вертоліт.

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