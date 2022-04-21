Згинув у «тихому вирі»: ЗСУ ліквідували бойовика на прізвисько «Водяник»

Намагаючись захопити Україну, ворог зазнає все більших втрат. При цьому гинуть не лише самі вояки путіна, а й їхні поплічники з числа сепаратистів так званої «ДНР», які своїми діями перетворили її на справжнє загибельне болото або «вир».

Так, у боях за Авдіївку українські військові ліквідували одного з одіозних ватажків бойовиків — командира другої роти батальйону «Спарта» на прізвисько «Водяник».

«У боях за Авдіївку було вбито командира другої роти батальйону „Спарта“ Сергія Аграновича, відомого під позивним „Водяник“. Земля тобі скловатою, тварино», — йдеться в повідомленні.

Також стало відомо про загибель на Донбасі інших «любителів путіна» — найманців із Сирії або Лівії. Про це розповів секретар РНБО Олексій Данилов.

«Ми помітили, що з'являються лівійці та сирійці, так звані найманці. Складно сказати, які вони воїни. У нас різні кліматичні умови, і війна, мабуть, різна. Я думаю вони не зовсім очікували побачити тут те, що вони побачили», — сказав Данилов.

Він додав, що про кількість таких найманців на території України говорити складно, а порахувати їх зараз можна лише за кількістю убитих.

«Ми можемо говорити про кількість, яку ми знищили. Це був загін — 20−25 осіб, його повністю знищили. Яка їхня кількість на території Донецької та Луганської областей складно сказати, але я не думаю, що їх тисячі. Це може бути 300, 400, 500, вони просто не можуть фізично більше завезти їх, тому що у них теж йде війна і оголювати вони той фронт не будуть», — сказав Данилов.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що і в Білорусі активно вербують найманців для війни в Україні .

563

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter