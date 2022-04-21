путін «переграв» росію: втрати рашистів досягли страшної позначки

Незважаючи на те, що «кремлівський фюрер» настільки охоплений злістю до українців, що не звертає уваги на втрати своєї армії, кількість загиблих солдатів у ній перевищила всі мислимі межі. Дійшло до того, що родичам убитих в Україні рашистів змушені були дозволити безкоштовно приїжджати з російських регіонів для упізнання їхніх останків.

За оновленою інформацією Генерального штабу ЗСУ, станом на ранок 21 квітня в Україні склали свої голови приблизно 21 тисяча російських військовослужбовців — переважно молоді люди.

Крім того, в нашій країні вже знищено 829 ворожих танків та 2 118 бойових броньованих машин.

А також ліквідовано 1 508 одиниць автомобільної техніки, 172 літаки, 151 вертоліт, 166 безпілотників оперативно-тактичного рівня, вісім кораблів/катерів та 27 одиниць спеціальної техніки.

Інфографіка Генштабу ЗСУ

І, схоже, це не межа — втрати ворога обов'язково зростуть у майбутньому завдяки мужності українських воїнів та їхній майстерності, яка дивує навіть рашистів.

Фото Генштабу ЗСУ

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