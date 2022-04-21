31.01 / 32.03 33.33 / 34.71
Київ: +7
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

путін «переграв» росію: втрати рашистів досягли страшної позначки

11:31 21 квітня 2022
путін знову «переграв» росію: втрати рашистів досягли страшної позначки

Незважаючи на те, що «кремлівський фюрер» настільки охоплений злістю до українців, що не звертає уваги на втрати своєї армії, кількість загиблих солдатів у ній перевищила всі мислимі межі. Дійшло до того, що родичам убитих в Україні рашистів змушені були дозволити безкоштовно приїжджати з російських регіонів для упізнання їхніх останків.

За оновленою інформацією Генерального штабу ЗСУ, станом на ранок 21 квітня в Україні склали свої голови приблизно 21 тисяча російських військовослужбовців — переважно молоді люди.

Крім того, в нашій країні вже знищено 829 ворожих танків та 2 118 бойових броньованих машин.

А також ліквідовано 1 508 одиниць автомобільної техніки, 172 літаки, 151 вертоліт, 166 безпілотників оперативно-тактичного рівня, вісім кораблів/катерів та 27 одиниць спеціальної техніки.

Інфографіка Генштабу ЗСУ

І, схоже, це не межа — втрати ворога обов'язково зростуть у майбутньому завдяки мужності українських воїнів та їхній майстерності, яка дивує навіть рашистів.

Фото Генштабу ЗСУ

865

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Альона з татом

«Були випадки, коли люди вішалися в укриттях»: страшні хроніки з блокадного Маріуполя

Рецепт ефективного підживлення: капніть під усі квіти у квітні, і навіть найслабші почнуть бурхливо рости

Рецепт ефективного підживлення: капніть під усі квіти у квітні, і навіть найслабші почнуть бурхливо рости

Не рецепт, а «золото»: Людмила Борщ поділилася рецептом смачної домашньої паски

Не рецепт, а «золото»: Людмила Борщ поділилася рецептом смачної домашньої паски

підбита техніка ворога

Битва за Донбас для рф — жалюгідний утішливий приз: політолог оцінив майбутню баталію

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.