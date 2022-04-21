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Справжні «супергерої»: бійці ЗСУ підірвали міст під носом колони рашистів

10:38 21 квітня 2022
Знищення мосту

Українські воїни вкотре довели, що справді перевершують ворога у сміливості, відвагі та винахідливості.

Так, командування 8-го полку спеціального призначення ССО імені Князя Ізяслава Мстиславича показало, як закрило російським оркам шлях, підірвавши міст прямо перед їхніми носами.

«Підірвати міст під носом біля цілої колони рашистів — це майстерна робота операторів ССО України», — йдеться у повідомленні на сторінці Командування сил спеціальних операцій.

Як можна зрозуміти з ролика, до населеного пункту наближається ворожа колона. Але прямо перед нею вибухає міст — справді справжня майстерна робота!

Читачі сторінки в захваті від дій спецназівців.

«Ви наші супергерої», «Круті», «Слава СЗГ», — пишуть вони.

Нагадаємо, раніше свою бойову майстерність наочно продемонстрували бійці 10-ї гірничо-штурмової бригади, на емблемі яких зображено едельвейс — їм вдалося ліквідувати склад боєприпасів рашистів попри те, що його старанно замаскували під лісову хащу.

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