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«Яйце життя» з бетону вціліло: під Києвом виявлено ще один символ швидкого відродження України

9:03 21 квітня 2022
«Яйце життя» з бетону вціліло: під Києвом виявлено ще один символ швидкого відродження України

У ході запеклих боїв за місто Іванків на Київщині ворог намагався знищувати все на своєму шляху.

Про це йдеться у повідомленні Оперативного командування «Захід».

При цьому рашисти не змогли нічого вдіяти з «Яйцем життя» — незвичайним і цікавим бетонним монументом, що знаходиться на кільцевій дорозі навколо міста. Таку незвичайну форму пам'ятник, розташований за 25 км від Чорнобильської зони відчуження, отримав через те, що споконвіку у християнстві яйце було символом надії та воскресіння, родючості на землі — миротворчим початком всього на світі. Тоді яйце з бетону стало символом відродження України після Чорнобильської катастрофи.

А в наші дні, після того, як рашисти не змогли розстріляти монумент із гармат і танків, він набуває нового значення.

«Яйце „вистояло“ разом із нашими захисниками міста, і вдруге стало символом життя та відродження. Символом нашої швидкої перемоги!» — упевнені українські воїни.

Нагадаємо, з початку вторгнення в Україні почали захищати від авіанальотів пам'ятники за допомогою мішків із піском. Не став винятком і символ Одеси — Дюк, біля якого нещодавно виступив із концертом співак Святослав Вакарчук.

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