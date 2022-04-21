Ворог намагається взяти під повний контроль Донбас і зазнає при цьому величезних втрат, — Генштаб ЗСУ

На початок 57-ї доби героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню ворог намагається продовжувати наступальні дії у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей, проте силами воїнів ЗСУ за минулу добу було відбито 9 атак ворога, знищено танк, 10 одиниць броньованої та 2 одиниці автомобільної техніки, артилерійську систему, 2 одиниці спеціальної інженерної техніки, зенітно-ракетний комплекс і ворожий склад з боєприпасами. Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Також Угрупованням Повітряних Сил Збройних Сил України за попередню добу було уражено чотири повітряні цілі: три безпілотних літальних апарати та одну крилату ракету.

В то же час ворог продовжує часткове блокування та обстріли міста Харкова. У місті Балаклеї Харківської області поранених російських військовослужбовців почали розміщувати у міській поліклініці, незважаючи на те, що шпиталь для російських військових вже було обладнано у будівлі місцевої музичної школи.

«Розміщення окупантів у міській поліклініці свідчить про значне зростання числа поранених та проблеми з їх подальшою медичною евакуацією», — вважають українські військові.

Надаємо, раніше у Генштабі повідомили про посилення росіян на Слобожанському напрямку — окупанти зосереджують авіацію поблизу державного кордону України (там, за даними розвідки, вже перебувають понад 90 ударних та багатоцільових гелікоптерів).

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