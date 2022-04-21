30.57 / 31.86 32.89 / 34.40
Київ: +5
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Кремль «грає у футбол» сам із собою: Зеленський про «передачу» Україні проекту мирного договору

8:17 21 квітня 2022
Президент Євроради у Києві

Президент України Володимир Зеленський, який наполягає на передачі Україні ефективного західного озброєння, заявив, що керівництво нашої країни не отримувало від Росії проекту документа про мирне врегулювання.

Про це він повідомив на брифінгу за результатами зустрічі із президентом Євроради Шарлем Мішелем.

«Нічого про це не чув. Упевнений, що нам нічого не передали. М'яч на нашому боці. Я в принципі непогано раніше грав у футбол, у мирний час. Там такі правила: треба, щоби було дві команди і щоб був м'яч. Тут, мені здається, що він сам собою грає у футбол, пане Пєсков», — зазначив Зеленський.

При цьому він наголосив, що з такими серйозними речами не грають.

«Дуже серйозно треба ставитись до цього. Тому ми обов'язково покажемо, як ми б'ємо по воротах, як тільки нам дадуть м'яч», — наголосив глава держави.

Раніше спікер кремля Дмитро Пєсков заявив, що росія передала Україні проект документа про врегулювання, але Київ нібито не поспішає з реакцією. Також у своїй заяві прес-секретар путіна звинуватив українську сторону переговорів у тому, що вона постійно відходить від раніше узгоджених позицій, постійно їх змінює, що, за його словами, негативно впливає на ефективність переговорів.

При цьому, за словами президента України Володимира Зеленського, росія зробила багато такого, що зруйнувало її позиції на переговорах про мир, і продовження цих переговорів фактично зараз залежить від доброї волі України.

339

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Юрій Данилов

«Рятував селян від кадирівців»: на Київщині рашисти вбили колишнього охоронця Віктора Пінчука

«Зеленський має силу»: астролог розповіла, чи закінчиться війна з путіним до 9 травня

«Зеленський має силу»: астролог розповіла, чи закінчиться війна з путіним до 9 травня

морква

«Морква буде соковитою та великою»: що для цього потрібно зробити

Ворог намагається взяти під повний контроль Донбас і зазнає при цьому величезних втрат,&nbsp;— Генштаб ЗСУ

Ворог намагається взяти під повний контроль Донбас і зазнає при цьому величезних втрат, — Генштаб ЗСУ

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.