Кремль «грає у футбол» сам із собою: Зеленський про «передачу» Україні проекту мирного договору

Президент України Володимир Зеленський, який наполягає на передачі Україні ефективного західного озброєння, заявив, що керівництво нашої країни не отримувало від Росії проекту документа про мирне врегулювання.

Про це він повідомив на брифінгу за результатами зустрічі із президентом Євроради Шарлем Мішелем.

«Нічого про це не чув. Упевнений, що нам нічого не передали. М'яч на нашому боці. Я в принципі непогано раніше грав у футбол, у мирний час. Там такі правила: треба, щоби було дві команди і щоб був м'яч. Тут, мені здається, що він сам собою грає у футбол, пане Пєсков», — зазначив Зеленський.

При цьому він наголосив, що з такими серйозними речами не грають.

«Дуже серйозно треба ставитись до цього. Тому ми обов'язково покажемо, як ми б'ємо по воротах, як тільки нам дадуть м'яч», — наголосив глава держави.

Раніше спікер кремля Дмитро Пєсков заявив, що росія передала Україні проект документа про врегулювання, але Київ нібито не поспішає з реакцією. Також у своїй заяві прес-секретар путіна звинуватив українську сторону переговорів у тому, що вона постійно відходить від раніше узгоджених позицій, постійно їх змінює, що, за його словами, негативно впливає на ефективність переговорів.

При цьому, за словами президента України Володимира Зеленського, росія зробила багато такого, що зруйнувало її позиції на переговорах про мир, і продовження цих переговорів фактично зараз залежить від доброї волі України.

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