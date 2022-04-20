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Україна

Окупанти зосереджують бойову авіацію у Білгородській області та воюють у формі ЗСУ, — Генштаб

19:55 20 квітня 2022
Боєць ЗСУ

У Генштабі ЗСУ, де раніше повідомляли про виведення з ладу БТГ противника, заявили про посилення росіян на Слобожанському напрямку — окупанти зосереджують авіацію поблизу державного кордону України.

«На території Білгородської області завершено обладнання вертолітних злітно-посадкових майданчиків, де зосереджено понад 90 ударних та багатоцільових гелікоптерів» , — йдеться у повідомленні.

Також повідомляється про перегрупування ворожих військ на Ізюмському напрямку. Росіяни мали частковий успіх у районі населеного пункту Дібрівне, а в районі населеного пункту Стара Гнилица наступ успіху не мав — зазнавши втрат, противник відступив. Не вдалася й спробу взяття під контроль населеного пункту Довгеньке.

«Противник із втратами відступив. Як особливість відзначені дії ворога на зазначеному напрямку у військовій формі українського зразка» , — додали в Генштабі ЗСУ.

На Південнобузькому напрямку ворог намагався продовжити ведення штурмових дій у напрямку населеного пункту Олександрівка, успіху не мав. На Донецькому напрямку противник намагався закріпитися у західній та північно-західній частинах Рубіжного, але зазнав невдачі. Не вдалися й штурмові дії у напрямку Новотошковського.

Противник продовжує завдавати авіаційних ударів по інфраструктурі міста Маріуполя, а також штурмувати позиції українських військових у районі морського порту та заводу «Азовсталь».

Раніше у десантній бригаді, бійці якої знаходяться у Маріуполі, розповіли про успішну евакуацію 500 прикордонників та поліцейських з території морпорту на позиції в «Азовсталі».

Фото Генштабу ЗСУ

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