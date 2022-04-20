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Розвідка США оцінила ймовірність застосування путіним ядерної зброї в Україні

18:54 20 квітня 2022
Ядерний вибух

Зараз у США не бачать жодних ознак того, що росія, яка розпочала широкомасштабне вторгнення в Україну, зробила будь-які кроки щодо підготовки до використання ядерної зброї.

У той же час, як пише CNN, два джерела, знайомі з недавніми даними розвідки, повідомили, що офіційні особи США більше стурбовані загрозою її застосування, ніж будь-коли з часів холодної війни. Застосування путіним ядерної зброї в Україні назвали малоймовірним, а одне з джерел оцінило ймовірність його застосування у близько 1%.

Керівництво Пентагону регулярно отримує інформацію про війну в Україні та оперативну інформацію про стан російського арсеналу, а також про будь-які кроки, які можуть викликати занепокоєння. У тому числі й одержувану від розвідувального співтовариства, яке уважно стежить за заявами путіна та інших високопосадовців.

Також у Пентагоні заявляють, що США мають плани на різні сценарії, навіть найнеймовірніші, на які могло б піти керівництво країни-агресора.

Ексклюзивний матеріал «У кремлі обговорюють застосування тактичної ядерної зброї проти України, — російські інсайдери» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото Pixabay

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