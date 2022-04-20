Спецоперація в Маріуполі: із обложеного морпорту вдалося вивести сотні прикордонників та нацгвардійців

Захисники Маріуполя провели ще одну успішну операцію, яка дозволила вивести з морського порту на «Азовсталь» прикордонників та поліцейських.

Про це «Преступности.НЕТ» розповів один із офіцерів 36-ї окремої бригади морської піхоти, яка проводила операцію з іншими підрозділами ЗСУ та Нацгвардії. За його словами, миколаївські морпіхи та військовослужбовці «Азова» вийшли на бронетехніці до території морського порту, де перебували бійці Держприкордонслужби та кілька підрозділів Національної поліції, у яких закінчувався боєкомплект.

Бійці з боєм прорвалися до морського порту, забезпечили вогневе прикриття і на транспорті вивезли близько 500 бійців ДПСУ і НПУ на територію підприємства «Азовсталь», завдавши живій силі окупантів серйозної шкоди.

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Раніше повідомлялося, що на 20 квітня було досягнуто попередньої домовленості про евакуацію з Маріуполя жінок, дітей та літніх людей.

Фото зі сторінки «Маріупольський морський торговельний порт» у соцмережах

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