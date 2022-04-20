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Україна

Крейсер «Москва», який затонув, визнаний культурним надбанням України та став музейним експонатом

17:07 20 квітня 2022
Крейсер Москва горить

Ракетний крейсер «Москва», який був уражений крилатими ракетами «Нептун» українського виробництва та невдовзі затонув у Чорному морі, належить Україні.

Як повідомляє «ТСН», корабель, що затонув на відстані 50 миль від українських берегів, належить Центральному військово-морському музею України під керівництвом Сергія Воронова.

Вчений зазначив, що крейсер, який відтепер є «об'єктом підводної культурної спадщини № 2064», затонув у виняткових економічних водах України. Тож згідно з Міжнародною конвенцією ЮНЕСКО він є власністю нашої країни.

Його піднімати не планують, а досліджуватимуть на морському дні.

Крейсер, який атакував острів Зміїний на початку широкомасштабної російської агресії і був посланий українськими бійцями «за відомою адресою», був збудований у Миколаєві, який зараз атакують рашисти, і спущений на воду 1982 року. Спочатку корабель називався «Слава», а після розвалу СРСР та поділу флоту отримав назву «Москва». Його ще називали «вбивцею авіаносців» — у Росії вважали, що США та НАТО «як вогню» боялися цього корабля.

Нагадаємо, що в Україні було випущено марку, присвячену українським захисникам острова Зміїний та посланому ними крейсеру. «Москву» було знищено буквально наступного дня після її випуску.

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