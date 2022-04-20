Страсний тиждень: заборони та традиції останніх днів перед Пасхою

Християни східного обряду Великдень цього року відзначають 24 квітня. Світлому Христовому Воскресінню передує Страсний тиждень, коли відбувається підготовка до великого церковного свята. Важливими в цей період були всі дні, але особливо насиченими вважались четвер — субота. Як в народних традиціях проходила підготовка до найважливішого релігійного свята, розповіла «ФАКТАМ» Олена Громова, етнографиня, завідувачка наукового відділу виставкової роботи Національного музею народної архітектури та побуту України (Пирогів).

«В Чистий четвер вранці купали дітей»

— Після Вербної неділі (17 квітня) наступає Страсний тиждень, — починає розповідь Олена Громова. - На останньому тижні посту важливі всі дні, а особливо четвер — субота. Проводяться богослужіння, а люди готуються, плануючи багато господарських справ. Насамперед наші предки займались прибиранням, тому цей період називали білим, чистим або живним. Переважно в центральних районах України намагались не тільки вичистити хату, щоб аж сяяла, а також прибрати город, стайні, хліви, комори.

В середу (вважається, що цього дня Юда зрадив Христа за 30 срібників) згадується епізод з грішницею, яка омила ноги Ісуса, помазала їх миром. Віряни сповідаються, а також наводять лад в домі.



Так виглядало на Великдень українське помешкання

У четвер відбувалась Таємна вечеря, тому згадуються страждання Сина Божого, проводяться богослужіння, а віряни причащаються. В Чистий четвер в основному закінчувались господарські турботи, вранці купали дітей, дорослі теж мились і приводили себе в порядок. А в народі жило повір’я: якщо раненько на перехресті вилити воду після хворої людини, то їй прибуде здоров’я, а той, хто ступить у цю калюжу, навпаки, може захворіти. Тому, щоб захиститись, люди зазвичай в такому місці приказували: «Господи, перехресна дорога, дай, Боже, здоров’я в ручки, в ніжки і живіт трішки».

Саме цього дня в деяких місцевостях в хатах скручували нитки, щоб при потребі перев’язувати ними хворі руки-ноги. А господарки готували четвергову сіль (її загортали в ганчірку, яка обгорала в печі). Тримаючи сіль за образами, використовували при шлункових захворюваннях або як харчову добавку на свята. Робили й страсну свічку («громницю»), яку потім святили і застосовували в різних випадках (при пологах, хворобах, похованні). Наші пращури наділяли цю свічку магічними якостями та вірили в її помічну силу. На Слобожанщині, наприклад, свічка, яка три роки підряд горіла у Чистий четвер, вважалася могутньою і здатною захищати житло від лиха й бід.

В четвер дозволялось випікати святкову здобу. Перед цим молились, а коли готували випічку, намагались не кричати, а тихо розмовляли (під час приготування паски якраз могли в церкві читали уривки з Євангелія про останні моменти земного життя Христа). Кулінарки вірили: яка вийде паска, таким і рік буде, тому намагались показати максимум вправності. На Поділлі та Галичині пекли «баби». В давні часи випічку прикрашали хрестиками, сердечками, квіточками, але без білої глазурі. У ХХ сторіччі в західних регіонах країни стали випікати «баранчики» (десь 30−40 см, а може, і вище, зі стрічкою) в металевих формах. Така випічка демонструвала велику майстерність господині.

Існує безліч рецептів, за якими готували паски, в давнину використовували закваску, а згодом, у ХХ столітті, — дріжджі. Класичною залишається сирна паска. Наведу два рецепти, які знали господині Центральної України. Норми великі, тому що випікалось багато виробів (кулінарки, бувало, на випічку витрачали до 100 яєць!).

Паска Інгредієнти: 2 кг борошна, 1 л молока, 150 г дріжджів пресованих, 15 яєчних жовтків, 200 г вершкового масла, 100 г олії, 250 цукру, 0,5 ч. л. солі, 250 г родзинок, ванілін і цедра 1 лимона. Для опари відлити трохи теплого молока, розчинити дріжджі з частиною цукру і додати кілька ложок борошна (довести до густоти сметани), посипати тонким шаром борошна. Поставити опару в тепле місце, прикривши рушником. Поки підходить, збити жовтки з залишком цукру (щоб розчинився), всипати борошно, сіль і долити решту молока. Місити тісто, щоб відставало від рук. Поставити в тепле місце. Як підійшло, додати теплі масло, олію, родзинки, натерту цедру лимона, замісити і знов поставити, щоб підійшло втретє. Після цього тістом наповнити на 1/3 керамічні форми, змащені жиром. Можна прикрашати хрестиками з тіста, квіточками, зверху змазати білком (щоб блищали), ставити у прогріту піч (духовку) і пекти при температурі 180 градусів десь 1 годину (в залежності від розміру форм). Отримаємо 10 пасок. Можна зробити одну велику і декілька малих.

Сирна паска 1 кг свіжого сиру, 6 яєць, 200 г вершкового масла, 400 г сметани (домашньої), 300 г цукру, 1 скланку пропарених родзинок, 150 г очищених горіхів, ванілін. Яйця збити з ваніліном і цукром, додати сир (попередньо подрібнений, перемелений), розтоплене охолоджене масло, всипати родзинки. Сирну масу перекласти в спеціальну дерев’яну форму у вигляді піраміди. Помістити в холод на декілька годин, потім зняти форму, оздобити паску подрібненими горішками (викласти їх хрестиками).

В чистий четвер ще робили писанки (за допомогою воску), хоч їх заготовляли заздалегідь (цікаво, що такі вироби не псувались роками — просто висихали), використовуючи геометричні, рослинні, зоологічні орнаменти. Писанкарство й зараз зберігається в західних регіонах.

Писанки робили, використовуючи геометричні, рослинні, зоологічні орнаменти

Страсна п’ятниця — день найсуворішого посту

— У Страсну п’ятницю в церквах проходить особлива служба, це день великої скорботи, бо Ісус помер, розп’ятий на хресті, — продовжує Олена Громова. — Це день найсуворішого посту. Віряни навіть нічого не їли до вечірньої службі, поки на середину храму з вівтаря не виносили Плащаницю — полотно з зображенням тіла Спасителя у гробі. До речі, до нашої Михайлівської церкви нарешті повернули унікальну Плащаницю ХVIII століття, яку музей віддав для показу до Печерської лаври, і тільки після довгих судових розглядів (вони тривали десятиліттями) реліквію знову можна побачити у Пирогові.

У п’ятницю не дозволялося грати на музичних інструментах, співати, танцювати, голосно розмовляти, веселитись і розважатись. Не можна було шити, прати, тяжко працювати, рубати дрова, різати тощо. Це був день скорботи і повсюдно замовкали дзвони, а на заході били в дошки (било) дерев’яними молотками (на знак того, що Ісуса розпинали на хресті) у церкві або на дворі.

Після служби люди йшли обідати (пісними стравами). Господині могли піти на город, щоб посадити капусту (день вважався дуже підходящим) або поставити в піч паски на Гробки (поминки, які слідують за Великоднем). На випікання хліба в цей день накладалась заборона.

- У Велику суботу згадують про поховання Ісуса, вночі проводиться служба, на якій оголошують про Воскресіння Христа, — продовжує Олена Громова. — Піст закінчується. Велику суботу називали ще Тихою, тому що Господь у гробі зійшов душею в пекло, щоб врятувати праведників. В цей день традиційно ще пекли паски (хто не зміг зробити це в четвер). У ХIХ -ХХ століттях для їх випікання застосовували солодощі, духмяне коріння, трави, домашні яйця, сметану, масло, молоко, закваску, смалець, олію тощо. Перед приготуванням випічки дітям наказували поводитися тихо, чоловіків взагалі виганяли з хати. Процес тривав в тиші й при гарному настрої. Пекли також і пиріжки, а хліб робили заздалегідь. Готували й ритуальні страви: буженину, ковбасу, птицю, запікали молоде порося, варили холодець, терли хрін, віджимали сир. Крашанки — «червоне яєчко» — могли робити, використовуючи цибулеве лушпиння, насіння гарбуза, бузини, сік буряка, горіх. До Пасхи намагались не тільки підготувати нову одежину, а й придбати новий пасхальний кошик, вишити до нього рушник (часто на ньому з’являлись вербові гілочки).

За традиціями української церкви у вірян заведено йти на всенощну. Близько 4-ї ранку починалось освячення пасок. Від наших священників дізналась, що в цьому році час проведення церковної служби пов’язаний з воєнним станом. Освячення пасхальних кошиків проведуть, але з урахуванням комендантської години. Дозволяється розпочати Великоднє богослужіння не опівночі, а в недільний ранок — після завершення комендантської години.

Що покласти у великодній кошик

Традиційно в пасхальний кошик 100 років тому складалися паски, крашанки, писанки, м’ясо — шинка-ковбаса, а також сало, масло, сіль, сир, хрін, пиріжки, могли покласти яблука. Іноді святили мак, а зараз кладуть у кошик все, що душа побажає, — огірки-помідори, пляшки з алкоголем.

В кошик ніколи не клали гроші (вони могли бути в кишені), ключі, ножі — нічого металевого, а також прикраси, кров’янку. А от що буде доречним, так це освячена у Вербну неділю гілочка верби…

Нагадаємо, що за законами воєнного часу, додатковий вихідний на Великдень цього року скасовується.

У тексті використані матеріали з польових зошитів Олени Громової, зібрані у відрядженнях за період 2000−2020 роки

314

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter