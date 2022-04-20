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«Навчання за російськими стандартами»: рашисти заявили про перепідготовку українських вчителів з окупованих територій

13:20 20 квітня 2022
вчителі

Ворожа росія продовжує приділяти увагу системній пропаганді «русского міру» на окупованих територіях материкової України із максимальним використанням можливостей освіти. Раніше стало відомо про організацію окупантами «таборів» для вивезених до Криму та росії із зони бойових дій українських дітей, щоб «перенавчити їх російської мови». Наразі пропаганда агресора хизується, що понад 950 таких дітей закріплені за школами Криму та ще 350 — за школами Севастополя.

«Крім того, окупантами неодноразово анонсувалося проведення в Криму протиправних «курсів перепідготовки» для вчителів з окупованих територій Запорізької та Херсонської областей для «навчання за російськими стандартами, — повідомляють в Асоціації реінтеграції Криму. — Та хоча, наприклад, окупантам вдалося почати минулого тижня «навчальний процес» в окремих школах окупованого Мелітополя, агресор зіткнувся із ситуацією, коли більшість вчителів та керівництва шкіл відмовилися брати участь у русифікації та радянізації навчального процесу. А тому «перепідготовка» в Криму вчителів-колаборантів, очевидно, не збільшить їхньої кількості, що й зумовило потреби надсилання «десанту» кримських «педагогів-добровольців». Такий формат російської агресії пояснюється й відсутністю коштів у «кримському бюджеті» на будь-які навчальні заходи із «перепідготовки». Тому забезпечення «кримських» директорів шкіл та педагогічних представников агресор планує примусово покласти власне на громади Херсонської та Запорізької областей».

Ймовірно, що у якості «десанту» окупанти будуть спрямовувати здебільшого «випускників» чи «студентів» підконтрольних агресорові кримських «університетів», адже насправді у самому Криму протягом усього періоду окупації є кричущим дефіцит педагогічних кадрів.

Нагадаємо, що уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова повідомляла, що російські загарбники готові депортувати хоч половину населення Херсона, аби подолати опір людей.

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