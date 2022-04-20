У першій частині інтерв'ю з директором Інституту соціально-економічної трансформації Іллею Несходовським, який має інсайдерську інформацію з російського боку, «ФАКТИ» намагалися зрозуміти настрої, що панують у владній верхівці московії. А також дізналися, що сім'ї всіх, хто потенційно може зашкодити путіну, перебувають під ковпаком. Їм зрозуміло пояснили: якщо щось завдаси голові кремля, сім'я буде знищена. Тож змова олігархів вже практично неможлива. У другій частині інтерв'ю йтиметься про план росії застосувати зброю масового ураження, зокрема тактичну ядерну зброю, проти української армії, щоб змусити Київ підписати капітуляцію. А також про кількість сучасного озброєння в Росії та можливості швидко його виробляти. Не оминули «ФАКТИ» й питання, наскільки проінформований путін, який не часто вибирається з бункера, про військові втрати власного війська, а також про його звірства у Бучі, Ірпені та багатьох інших українських населених пунктах.

«Ніхто не хоче їхати до України, вони реально бояться»

— Поговорімо трохи про санкції. Одні експерти кажуть, що через них росіяни матимуть проблеми з виготовленням зброї, інші ж переконують, мовляв, загалом на цю сферу обмеження не сильно вплинули. На вашу думку, яка ситуація насправді?

— Щодо техніки. Сучасній у рашистів уже дуже мало, доводиться розконсервовувати те, що залишилося від радянського союзу, проте проблем вистачає. Але радянський союз свого часу створив величезні запаси як техніки, так і ракет. Теоретично вони можуть нас закидати бомбами, проте це вже не буде високоточна зброя. Повторюся, що нового озброєння в росії зараз катастрофічно мало. Це пов'язано з тим, що в першу хвилю наступу вони відправили майже все нове та сучасне.

Звичайно, є проблеми з відсутністю постачання окремих комплектуючих, тому там не все можна виробляти. Наприклад, коли йдеться про танки, то немає комплектуючих з оптики, за деякими окремими іншими моментами, що використовуються у двигунах. Тобто, не вистачає багатьох речей, які сьогодні не дозволяють випускати сучасні танки.

Аналогічна ситуація з авіацією, високоточною зброєю. «Калібр» у них є, але вже без належних засобів наведення. Як наслідок, така зброя має значно меншу точність, а відповідно, й ефективність, проте збільшується ймовірність влучання у цивільні об'єкти.

Щодо проведення мобілізації. У росії повна деморалізація та небажання людей йти в армію, вони розуміють, чим може завершитися такий призов. При цьому необхідне фінансування є, але немає людей. Наразі єдиний шлях поповнення — набір на окупованих територіях, де чоловіків насильно заганяють в армію. У регіонах рф цей процес дуже повільний.

— Але ж про професіоналізм цих солдатів навіть не йдеться?

— Так, просто закидатимуть нас ними. Ситуація на фронті для них дуже погана, я навіть сказав би — катастрофічна. Є певні напрямки, де може бути результат, наприклад, Маріуполь. А за іншими вони постійно зазнають суттєвих втрат. Призовники не йдуть: з 2 тисяч набирають 100 або 50 людей максимум. Їхні телефони не відповідають, чоловіки просто ховаються від призову. Ніхто не хоче їхати в Україну, щоби вмирати. Вони реально бояться.

— Тож інформація про величезну кількість загиблих в Україні все ж таки доходить до росіян?

— Звісно. На телебаченні про таке не говорять, але є альтернативні джерела, які важко закрити: інформація безпосередньо від родичів і знайомих. Власне, росія не може вплинути на дзвінки українців, які повідомляють про загибель солдатів. У цьому напрямі дуже добре спрацювало наше інформаційне військо. Та й на регіональному телебаченні з'являється інформація про поховання загиблих в Україні.

Зараз там мобілізують тих, хто пройшов хоч якийсь військовий вишкіл, а ці люди мають певні контакти, вони спілкуються між собою та розуміють реальну ситуацію. Крім цього, є ютуб, інтернет. Таким чином, вони знають або щонайменше здогадуються про загибель великої кількості своїх військових.

«Все те, що ми бачили в Алеппо, може статися не лише з Маріуполем, а й з деякими іншими містами»

— Нещодавно через провал практично всіх цілей, поставлених перед російським військовим керівництвом щодо вторгнення в Україну, було призначено нового командувача операції — генерала Дворнікова, який має досвід у Сирії. На вашу думку, як ця ротація може змінити театр бойових дій?

— На нього покладають великі надії, тож і призначили. Це генерал, який не має жодних обмежень щодо застосування будь-яких методів війни. Іншими словами, таке призначення свідчить: вони підуть шляхом терору. Тобто все те, що ми бачили в Алеппо, може статися не лише з Маріуполем, а й з іншими містами. Якщо якісь захоплені міста будуть втрачені, вони будуть максимально знищені. Тому є дуже серйозний ризик щодо Херсона та інших міст України. Крім того, нам необхідно отримати певну перевагу на морі, звідки проводять обстріл ракетами. Не знаю, яким чином буде деблоковано Херсон, там ситуація, повторюся, дуже складна в контексті того, на які злочини може піти рашистська армія, якщо вони втратить контроль.

— У контексті сказаного досить часто доводилося чути думку, мовляв, путін сидить у бункері, тому отримує не зовсім правдиву інформацію з фронту, це справді так?

— Висловлю свою позицію щодо цього. Ситуація наступна: путін добре знає, що його армія влаштувала у Бучі, Ірпені та інших українських містах. Вони так діяли у будь-яких війнах, і це не виняток. Але він і далі брехатиме суспільству, заявляючи, що це фейк. Зокрема, нещодавно путін зустрічався з канцлером Австрії і цілком серйозно переконував, що все це українська постановка. Але так він висловлювався не через брак інформації, а оскільки прагнув переконати у цьому весь світ і вірить у таку можливість. Водночас йому представляють неповні дані про втрати, можливості, мобілізацію тощо. Його оточення боїться приносити погані звістки тому намагається все продати як певні перемоги чи незначні поразки. Це спотворює його бачення реальної ситуації. Паралельно доповідь завжди містить і перебільшення перемоги, наприклад, коли розповідають про захоплення селищ, де вже давно ніхто не живе. Тому й карти малюють не відповідно до реального розташування військ, а як захоплення великої території, щоб створити відчуття переваги. Хоч там пустеля й відсутні поселення, але про це жодного слова. Тобто створили на папері «потемкинскую деревню» та «захопили» її, представивши місцем дислокації українських військових, яких тепер контролює російська армія. При цьому там взагалі немає жодної можливості закріпитись, оскільки це пустеля.

У Москві обговорюють застосування ядерної зброї для знищення української армії

— Не можу не спитати про символізм. Про любов путіна до красивих дат знають усі, а незабаром же 9 травня.

— Символізм завжди є. Наприклад, чому війна розпочалася 24-го? Відповідь проста: вони хотіли захопити Київ до дати анексії Криму.

9 травня — дата, яка їм потрібна для демонстрації населенню якоїсь перемоги. Наприклад, якщо вони до цієї дати встигнуть захопити Донецьку та Луганську області в адміністративних межах, це для них буде суттєвою перемогою. Проте я не чув про конкретний план до 9 травня. Нині вони підтягують та концентрують війська, намагаючись оточити та знищити українську армію на лінії розмежування з окупованими територіями. Вони можуть це робити зброєю масового ураження. Тут ситуація така: по Маріуполю якраз і була застосована хімічна зброя. Поки що вони сподіваються на відсутність доказів, отримати які у заблокованому місті майже нереально. Але якщо світ доведе протилежне, тоді Росія буде відкрито використовувати хімічну зброю проти інших міст.

— Тобто дозвіл на використання хімічної зброї російські військові мають?

— Так! У кремлі навіть обговорюється застосування тактичної ядерної зброї. Тобто перемога за будь-яку ціну. Єдине, що напрямок застосування ядерної зброї — не для знищення міст, а для знищення української армії. У контексті того, щоб винищити українські війська, зосереджені у певних містах, точаться розмови про її використання. Мовляв, Америка після Ддругої світової війни розбомбила Нагасакі та Хіросіму, відповідно ті здалися. Тобто рф також має моральне право подібними діями змусити Україну капітулювати. Таким чином знищити тактичною зброєю українську армію, а коли її не стане, Київ зважиться на підписання капітуляції. Це обговорюється, і такий сценарій є дуже реальним.

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