В українській розвідці, де раніше розповіли про «предметну» розмову російських фсб-шників із «заступником командувача» корпусу «міноборони ДНР» Едуардом Басуріним, повідомили про чистки серед ватажків квазіреспублік.

«На тлі невдач на фронті Москва почала чистику керівників „ЛНР“. За отриманою ГУР МО України інформацією, „міністр внутрішніх справ ЛНР генерал-майор“ Корнет Ігор Олександрович заарештований співробітниками ФСБ росії і у даний час утримується в слідчому ізоляторі ФСБ у Ростові-на -Дону», — йдеться у повідомленні.

Ігор Корнет — фігурант баз сайту «Миротворець». Він розшукується МВС України за статтею 109 КК України (Дії, спрямовані на насильницьку зміну або повалення конституційного ладу або захоплення державної влади). У його досьє на сайті йдеться, що бойовики з НВФ «Бетмен» заявляли, що Корнет забезпечував заступництво та здійснював контроль постачання наркотичних засобів на територію «ЛНР», підтримував контакти з російськими спецслужбами і, можливо, має зв'язки у правоохоронних органах України.

Українські розвідники стверджують, що за Корнета вступається ватажок бойовиків «ЛНР» Пасічник, який намагається домогтися його звільнення, і що арешт «міністра» викликав негативну реакцію з боку силових структур та політичного керівництва «республіки». Останні побоюються, що почалися зміни у силовому блоці квазідержави.

«Таким чином, „чистки“ в політичному керівництві так званого „ЛНР“ свідчать про визнання Москвою неспроможності виконувати поставлені завдання чинними керівниками в умовах ведення війни з Україною. За рахунок кадрових змін і залякування керівництва квазіреспубліки, росія намагається у максимально стислий термін налагодити ефективну роботу з мобілізації на тимчасово окупованих територіях Луганської області для швидкого заміщення втрат у частинах та підрозділах 2 АК російських окупаційних військ та продовження ведення бойових дій проти України», — додали у ГУР МО.

Тим часом у Запорізькій ОДА, посилаючись на дані української розвідки, повідомили про бунт російських солдатів у Пологівському районі — військовослужбовці не хочуть воювати через те, що їм не виплачують обіцяні гроші. Проте «кадировці» жорстоко вбили трьох активних «бунтарів», які готові були здати зброю та їхати додому.

Раніше у ГУР Міноборони України розповіли, що путінські військові отримали наказ «рівняти із землею» населені пункти в Луганській та Донецькій областях, якщо до 10 травня російська армія не матиме «прогресу».

Фото ГУР МО

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