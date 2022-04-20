Київ відновлює рух поїздів по всій червоній гілці метро
З четверга, 21 квітня, у Києві скорочують інтервал руху поїздів метрополітену — з 30 до 10−15 хвилин, а рух червоною гілкою відновлюють до станції «Лісова»
«Інтервал руху на всіх лініях скоротять до 10−15 хвилин. Підземні станції продовжують цілодобово приймати людей як укриття» , — повідомили у КМДА.
Рух поїздів здійснюється:
- Червона лінія: від станції «Академмістечко» до станції «Лісова»;
- Синя лінія: від станції «Героїв Дніпра» до станції «Теремки»;
- Зелена лінія: від станції «Сирець» до станції «Червоний хутір».
Працюють пересадочні вузли: «Золоті ворота» — «Театральна»; «Площа Льва Толстого» — «Палац спорту».
Без зупинки поїзди прямують через станції: «Майдан Незалежності», «Хрещатик» та «Кловська».
Також у столиці відновили роботу трамваї № 16 та тролейбуси № 37 та № 40:
- Трамвай № 16 курсує від Контрактової площі до станції метро «Героїв Дніпра». Інтервал руху 20−25 хвилин.
- Тролейбус № 37 — від вулиці Милославської до станції метро «Лісова». Інтервал руху 25 хвилин.
- Тролейбус № 40 — від вулиці Кадетський Гай до Палацу спорту. Інтервал руху 20 хв.
Раніше у столиці скоротили дію комендантської години — на вулиці заборонено виходити з 22:00 до 5:00.
Фото КП «Київський метрополітен»156
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